Представител на Русия в ООН: Киев ще претърпи поражение въпреки новата американска помощ

З аместник постоянният представител на Русия при ООН Дмитрий Полянски заяви, че Киев ще претърпи поражение въпреки новата американска помощ, предаде ДПА. Той смята, че парите от новия пакет американска помощ за Киев "ще бъдат прибрани в джоба" и "десетки хиляди украинци ще отидат в месомелачката", допълни агенцията.

Захарова: САЩ ползват Украйна, за да водят хибридна война, която ще завърши с унижение

Според Полянски "тук няма никакъв повод за празнуване". По думите му поражението на Украйна "е неизбежно", посочва ДПА.

Междувременно агенцията информира, че премиерът на Украйна Денис Шмигал е написал в социалната мрежа "Фейсбук", че 50 милиарда долара от отпуснатите по силата на новия закон на Киев 61 милиарда долара ще бъдат изразходвани за украинската отбрана.

Според него това означава повече оръжия за Украйна, включително системи за обстрел с голям обсег и за противовъздушна отбрана, пояснява ДПА. Други 7,8 милиарда долара ще отидат в държавния бюджет на страната, допълва премиерът. Парите ще бъдат използвани и за възстановяване на важни инфраструктури.

"Лош ден за Путин", написа на свой ред в социалната мрежа "Екс" украинският външен министър Дмитро Кулеба, цитиран от ДПА.

A bad day for Putin. A bad day for anyone who dared to believe that America could waver when it comes to defending what and who it stands for.



We are grateful to the U.S. House of Representatives, its Speaker and members of both parties, for passing the long-awaited Ukraine aid… pic.twitter.com/bGUICDvBhM