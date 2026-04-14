Свят

Русия ще брани руските граждани в чужбина с армия

Целта е противодействието на кампанията на безразсъдна русофобия

14 април 2026, 20:37
Н а заседанието си във вторник руската Държавна дума прие на първо четене законопроект за възможността за разполагане в чужбина по решение на президента Владимир Путин на части на Въоръжените сили на Русия за защита на руски граждани, предава "Интерфакс".

В обяснителната бележка към законопроекта се посочва, че той е изготвен с цел защита на правата на гражданите на Руската федерация в случай на тяхното арестуване, задържане, наказателно и друго преследване в изпълнение на решения на съдилища на чужди държави, на които са предоставени правомощия в областта на наказателното производство от други чужди държави без участието на Русия, и на международни съдебни органи, чиято компетентност не се основава на международен договор на Руската федерация или резолюция на Съвета за сигурност на ООН, приета в рамките на изпълнението на правомощията, предвидени в глава VII от Устава на ООН, посочва "Фокус".

"Комисията по отбрана на Държавната дума подкрепя концепцията на законопроекта, тъй като предложената уредба ще допринесе за защитата на правата, свободите и законните интереси на руските граждани, за защитата на руските организации от незаконни чуждестранни посегателства, както и за противодействието на кампанията на безразсъдна русофобия, която продължава на международната сцена“, заяви председателят на комисията по отбрана на Държавната дума Андрей Картаполов.

Източник: Фокус    
Защита на руски граждани Руска Държавна дума
Обвиниха в корупция съпругата на премиера на Испания

Обвиниха в корупция съпругата на премиера на Испания

Свят Преди 59 минути

55-годишната Гомес е обвинена в използване на влиянието си като съпруга на социалистическия премиер

Двете деца от Ямбол вече са заедно в приемно семейство

Двете деца от Ямбол вече са заедно в приемно семейство

България Преди 2 часа

Те бяха временно разделени и настанени в различни приемни семейства

Зеленски пуска "Дружба" за новата власт в Унгария

Зеленски пуска "Дружба" за новата власт в Унгария

Свят Преди 4 часа

Зеленски: Ще бъде ремонтиран до края на април - не напълно, но достатъчно

Накратко: Двойният живот на Фрида Макфадън – лекар по призвание и майстор на трилъра по съдба

Накратко: Двойният живот на Фрида Макфадън – лекар по призвание и майстор на трилъра по съдба

Любопитно Преди 4 часа

Авторката на „Прислужницата“, която години наред се криеше зад перука и очила, най-после разкри истинската си самоличност

Танкери под санкции минаха през блокадата на САЩ в Ормузкия проток

Танкери под санкции минаха през блокадата на САЩ в Ормузкия проток

Свят Преди 4 часа

Три кораба преминаха през Ормузкия проток

Меган Маркъл и манията по Каролин Кенеди: Какво се крие зад новата визия на херцогинята

Меган Маркъл и манията по Каролин Кенеди: Какво се крие зад новата визия на херцогинята

Любопитно Преди 4 часа

Меган Маркъл претърпя стилова трансформация, вдъхновена от покойната модна икона Каролин Бесет-Кенеди. Чрез изчистени силуети и минимализъм херцогинята не само следва тенденциите на 2026 г., но и препраща към трагичното наследство на фамилия Кенеди

Ан Хатауей като Лейди Гага: „Mother Mary“ - от поп блясък до объркващ филм за призраци

Ан Хатауей като Лейди Гага: „Mother Mary“ - от поп блясък до объркващ филм за призраци

Любопитно Преди 5 часа

Ан Хатауей влиза в ролята на поп икона, вдъхновена от Лейди Гага, в драмата „Mother Mary“. Филмът на Дейвид Лоуъри започва като силна история за творчество и раздяла, но според критиците завършва като объркваща и претенциозна готическа фантазия

България вече има едно от най-модерните ядрени хранилища в Европа

България вече има едно от най-модерните ядрени хранилища в Европа

България Преди 5 часа

През следващите 300 години то ще бъде обект на постоянен контрол от страна на оторизираните органи

<p>Пътят на криптокраля Чанпен Джао</p>

Пътят на криптокраля: Чанпен Джао проговори за помилването от Тръмп и битката за милиарди

Свят Преди 5 часа

Основателят на Binance Чанпен Джао представя мемоарите си „Свобода на парите“. Милиардерът разказва за метеорния си възход, сблъсъка с властите в САЩ, престоя в затвора и изненадващото помилване от Доналд Тръмп, отричайки стремеж към слава и богатство

Китай и Русия излязоха с обща позиция за Тайван

Китай и Русия излязоха с обща позиция за Тайван

Свят Преди 5 часа

Китайско-руските отношения не се страхуват от "облаците, които затъмняват погледа"

Мистерия №9: Списъкът на изчезналите или починали учени в САЩ расте

Мистерия №9: Списъкът на изчезналите или починали учени в САЩ расте

Свят Преди 5 часа

Още един учен, свързан с космическата програма на Америка, се присъедини към нарастващия списък със смъртни случаи и изчезвания в САЩ. САЩ. Майкъл Дейвид Хикс почина на 30 юли 2023 г. на 59-годишна възраст, но причината за смъртта му никога не беше оповестена публично и не беше открит запис за извършена аутопсия

Снимката е илюстративна

Има очевидна причина защо някои хора живеят до 100 години - а други не

Свят Преди 5 часа

Ново изследване на учени от Швейцария откри „ключа“ към дълголетието в кръвта ни. Оказва се, че столетниците притежават уникален протеинов профил, който поддържа метаболизма и тъканите им млади, предпазвайки ги от болести и оксидативен стрес

Снимката е илюстративна

Екстремно време в сърцето на САЩ: Торнада и гигантска градушка поставят началото на едноседмична заплаха

Свят Преди 6 часа

Десетки милиони американци са под тревога, след като мощни торнада разрушиха сгради в Канзас, а градушки с размерите на топка за софтбол удариха Средния запад. Проливни дъждове и риск от скъсване на язовирни стени налагат спешни евакуации, докато метеоролозите предупреждават, че най-опасната част от бурите тепърва предстои

Напрежението в Hell’s Kitchen се покачва

Напрежението в Hell’s Kitchen се покачва

Любопитно Преди 6 часа

“Сърф енд търф” предизвикателство определя следващите номинирани в надпреварата

Частна болница изяжда държавната във Враца

Частна болница изяжда държавната във Враца

България Преди 6 часа

Общината търси решение чрез пренасочване на сестри от детски градини и училища

<p>Паскал е сключил споразумение с прокуратурата</p>

Никола Николов-Паскал е сключил споразумение с прокуратурата

България Преди 6 часа

Той получи условна придъса и ще трябва да плати 12 782 евро глоба

