Русия ще брани руските граждани в чужбина с армия

Н а заседанието си във вторник руската Държавна дума прие на първо четене законопроект за възможността за разполагане в чужбина по решение на президента Владимир Путин на части на Въоръжените сили на Русия за защита на руски граждани, предава "Интерфакс".

В обяснителната бележка към законопроекта се посочва, че той е изготвен с цел защита на правата на гражданите на Руската федерация в случай на тяхното арестуване, задържане, наказателно и друго преследване в изпълнение на решения на съдилища на чужди държави, на които са предоставени правомощия в областта на наказателното производство от други чужди държави без участието на Русия, и на международни съдебни органи, чиято компетентност не се основава на международен договор на Руската федерация или резолюция на Съвета за сигурност на ООН, приета в рамките на изпълнението на правомощията, предвидени в глава VII от Устава на ООН, посочва "Фокус".

"Комисията по отбрана на Държавната дума подкрепя концепцията на законопроекта, тъй като предложената уредба ще допринесе за защитата на правата, свободите и законните интереси на руските граждани, за защитата на руските организации от незаконни чуждестранни посегателства, както и за противодействието на кампанията на безразсъдна русофобия, която продължава на международната сцена“, заяви председателят на комисията по отбрана на Държавната дума Андрей Картаполов.