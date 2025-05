Могат ли преговорите в Истанбул да проправят пътя към край на войната в Украйна? 

Д нес ще бъде дадено началото на преките преговори между Москва и Киев за край на войната в Украйна.

Разговорите ще се състоят в работния кабинет на президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган в двореца Долмабахче в турския мегаполис, уточнява ТАСС, като се позовава на човек, запознат с организацията на срещата.

Руско-украински преговори се състояха без резултат през март 2022 г., припомня ТАСС. Руските сили нахлуха в Украйна през февруари същата година.

Русия потвърди: Путин няма да присъства на преговорите в Турция

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще участва в преговорите, ако и Путин присъства, след като руският лидер предложи Истанбул за място на преките преговори.

Обобщение на последните събития

Руският президент Владимир Путин обяви, че делегация от високопоставени руски представители ще пътува до Турция за преки преговори относно войната в Украйна днес, но самият президент не фигурира в списъка на участниците.

Заповед, издадена от Путин, беше публикувана на уебсайта на Кремъл късно в сряда и гласи, че сред пътуващите до Турция ще бъдат съветникът на руския президент Владимир Медински, заместник-министърът на отбраната Александър Фомин и директорът на Главното разузнавателно управление Игор Костюков.

Планираните за четвъртък преговори в търговската столица на Турция – Истанбул, бележат първите преки разговори между Киев и Москва за прекратяване на войната от началото на пълномащабното руско нахлуване в съседната страна през 2022 година.

Очаква се украинският президент Володимир Зеленски да проведе разговори с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в четвъртък и беше заявил, че ще участва в преговорите с Русия в Истанбул, ако президентът Путин присъства.

В публикация в социалните мрежи в сряда вечерта Зеленски написа: „Очаквам да видя кой ще дойде от Русия, и след това ще реша какви стъпки трябва да предприеме Украйна. Засега сигналите от тях в медиите не са убедителни.“

Старшите пратеници на американския президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Кийт Келог – ще пътуват до Истанбул за участие в преговорите, съобщиха пред агенция „Ройтерс“ три източника, запознати с плановете.

Могат ли преговорите в Истанбул да проправят пътя към край на войната в Украйна?

Украинският президент Володимир Зеленски се е съгласил да присъства на среща, предложена от руския президент Владимир Путин в Истанбул в четвъртък, при условие че самият Путин присъства лично, пише Al Jazeera .

Светъл лъч надежда за прекратяване на над тригодишната война в Украйна, която отне живота на хиляди цивилни и стотици хиляди войници.

Може ли тази среща в Истанбул да сложи край на сраженията?

Зеленски: „Очаквам да видя“ кой от Русия ще присъства на преговорите в Истанбул

В публикация в социалните мрежи рано тази сутрин украинският президент заяви, че е провел няколко срещи относно „формата в Турция“, където по-късно днес се очаква да започнат преговори за прекратяване на войната в страната му.

Зеленски, който отправи предизвикателство към руския президент Владимир Путин да присъства лично на разговорите, заяви: „Очаквам да видя кой ще дойде от Русия, и тогава ще реша какви стъпки трябва да предприеме Украйна“.

„Засега сигналите от тях в медиите не са убедителни“, добави той.

Кремъл е публикувал списък с официалните лица, които ще участват в преговорите, като името на Путин не фигурира в него.

Today we held several meetings with the team regarding the format in Türkiye. I am waiting to see who will come from Russia, and then I will decide which steps Ukraine should take. So far, the signals from them in the media are unconvincing.



We also hear that President Trump is… pic.twitter.com/DurxIKaMih — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 14, 2025

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се срещна с външните министри на НАТО в Турция преди преговорите между Украйна и Русия

Американският държавен секретар Марко Рубио и неговите колеги от НАТО се срещнаха в Турция в сряда, за да подготвят ключова среща на върха на лидерите на алианса, която ще се проведе следващия месец.

Срещата им в крайбрежния град Анталия се състоя на фона на планираните преговори в Истанбул, насочени към постигане на споразумение за прекратяване на огъня между Русия и Украйна. Според агенция „Асошиейтед прес“ се очаква Рубио да присъства на днешните разговори.

Рубио се срещна и с украинския външен министър Андрий Сибиха в кулоарите на срещата на външните министри на НАТО.

Сибиха написа в платформата X, че е представил на Рубио „визията на Зеленски за по-нататъшните усилия за постигане на мир“ в рамките на „тази решаваща седмица“.

„Обсъдихме в детайли логиката на следващите стъпки и споделихме нашите подходи“, допълни той.

I met with @SecRubio and @LindseyGrahamSC in Antalya to share President @ZelenskyyUA’s vision of further peace efforts and coordinate positions during this critical week. We discussed in detail the logic of further steps and shared our approaches.



I reaffirmed Ukraine's strong… pic.twitter.com/jyRwGhzRmE — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 14, 2025

Генералният секретар на ООН призова за незабавно прекратяване на огъня в Украйна като стъпка към „справедлив мир“

На пресконференция в Берлин, проведена в навечерието на планираните за четвъртък мирни преговори в Истанбул, генералният секретар на ООН Антониу Гутериш призова за „незабавно и безусловно прекратяване на огъня в Украйна“.

Гутериш заяви, че прекратяването на огъня ще „проправи пътя към справедлив мир… основан на Устава на ООН и международното право, а именно – зачитане на териториалната цялост на Украйна“.

Генералният секретар подчерта, че ООН е готова да подкрепи преговорите, но уточни, че това зависи от желанието на двете страни – Русия и Украйна.

„ООН е готова да окаже всякаква подкрепа, ако страните се съгласят и поискат от нас това, но очевидно това не зависи от нас – зависи от страните“, заяви той.

❝The solution is a just peace❞



UN Secretary-General Antonio Guterres emphasized that peace in Ukraine must be based on international law and respect country's territorial integrity https://t.co/mutsYhSqhz pic.twitter.com/Hg3DU4crI8 — Anadolu English (@anadoluagency) May 14, 2025

Преговорите в Истанбул: какво знаем до момента

Делегации от Киев и Москва се очаква да проведат първите си преки преговори от 2022 година насам в Истанбул, с цел да обсъдят възможността за прекратяване на руската война срещу Украйна.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че ще пътува до Турция, но присъствието му на преговорите ще зависи от това дали руският президент Владимир Путин също ще се появи.

Изглежда, че Путин няма да присъства – името му не фигурира в списъка на Кремъл с участниците в разговорите, въпреки че именно той предложи турският град да бъде домакин на преговорите.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който в момента е на посещение в Близкия изток, бе заявил, че би могъл също да присъства, ако Путин го направи.

След като Кремъл обяви, че Путин няма да участва, американската телевизия CNN съобщи, позовавайки се на представители на Белия дом, че Тръмп също няма да пътува до Турция.

Американският държавен секретар Марко Рубио, който се намира в Турция за среща на НАТО, ще присъства на преговорите в Истанбул, съобщи Тръмп.

Агенция „Ройтерс“ съобщава, че двамата старши пратеници на Тръмп – Стив Уиткоф и Кийт Келог – също ще пътуват до Истанбул за участие в разговорите, според три източника, запознати с техните планове.

Кой влиза в състава на руската делегация?

Руската държавна информационна агенция ТАСС съобщава, че делегацията на Русия ще бъде оглавена от съветника в Кремъл Владимир Медински, който ръководеше преговорите през 2022 година. Други водещи преговарящи ще бъдат заместник-министърът на отбраната Александър Фомин, заместник-министърът на външните работи Михаил Галузин и Игор Костюков – началник на Главното управление на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация.

Родион Мирошник заяви, че е вероятно руският екип да се придържа към същата платформа, използвана по време на преговорите през 2022 година.

Москва обаче продължава да изразява съмнения относно възможността за примирие. Говорителката на външното министерство Мария Захарова твърди, че това би дало на Киев само „възможност за пауза, за да възстанови военния си потенциал с цел да продължи конфронтацията с Русия“.

Украинският външен министър: Путин трябва да спре да „избягва срещата“ със Зеленски

Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че се е срещнал с турския си колега Хакан Фидан в седмица, когато „епицентърът на световната дипломация се намира в Турция“.

Сибиха съобщи, че е информирал турския външен министър за развитието на бойните действия и дипломатическите процеси в Украйна, както и за ангажимента на Киев към „пълно и трайно прекратяване на огъня“ и „пряка среща на най-високо равнище между Украйна и Русия“.

В публикация в социалните мрежи той също подчерта: „Путин трябва да спре да отхвърля примирието и да избягва срещата с президента Зеленски“.

Good meeting with @SecGenNATO to thank for his and NATO’s support and discuss this week’s intensive diplomacy. I informed about Russia’s continued refusal to accept a ceasefire and ongoing attacks along the frontline. We coordinated efforts to advance a meaningful peace process. pic.twitter.com/1jZ4O6GDH0 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 14, 2025

Защо Путин поиска преговори точно сега?

Съществуват много теории относно причините, поради които Путин е поискал преговори, но Татяна Становая, старши научен сътрудник в Carnegie Russia Eurasia Center и основател на сайта R.Politik, предупреждава да не се прави прекалено голямо тълкуване на това.

Становая написа в обширен пост в платформата X, че самите преговори не означават непременно, че Путин е склонен да постигне споразумение, още по-малко да намали военната позиция на Русия.

Според нея руският лидер по-скоро реагира на липсата на интерес на Тръмп към войната и натиска от страна на европейските лидери за безусловно прекратяване на огъня.

„Путин вижда възможност да въвлече Украйна в процес, наречен "Истанбул-2", който много прилича на преговорите от март–април 2022 г., с цел да преследва същите цели – сега включително и ново анексираните територии“, пише тя.

„Неговата цел е да забави доставките на западно оръжие, да използва всяко отслабване на позицията на Зеленски и да задълбочи вътрешната нестабилност в Украйна. Той също така иска Киев да премахне забраната за преговори с руснаците, което би позволило по-широк контакт в Украйна. Той не вярва, че Киев в настоящото си състояние може да се съгласи с руските условия.“

Some thoughts on Putin’s proposal for direct talks with the Ukrainians.

- By mid-April, Moscow maintained the position that it would only engage with the Americans. The Kremlin regarded Zelensky as illegitimate and clung to a (rapidly diminishing) hope that Trump, frustrated with… — Tatiana Stanovaya (@Stanovaya) May 11, 2025

„Значима стъпка“: Преговорите между Русия и Украйна в Турция – какво да очакваме

Русия и Украйна са на прага да започнат преговори в Турция тази сутрин, въпреки че надеждите за първа директна среща между президента Владимир Путин и неговия украински колега Володимир Зеленски след три години бяха разбити от Кремъл късно в сряда.

В неделя Путин предложи идеята за директни преговори между Русия и Украйна в Турция, вместо серията от косвени разговори, които САЩ и други страни се опитват да посредничат между воюващите съседи.

„Всяка среща със Зеленски би била катастрофална“: Затвореният руски военен националист

Руският националист и затворен критик на Кремъл Игор Гиркин написа в публикация в Telegram, че всяка пряка среща между Путин и Зеленски би била „катастрофална“ както за Путин, така и за „преговорната позиция на Руската федерация“.

„Зеленски направи много умен ход, поставяйки Москва в изключително неизгодна позиция“, като предложи лично среща в Истанбул, пише Гиркин от затвора.

„Ако Путин се съгласи на директни преговори със Зеленски, тогава започва вълна от присмех в Запада, тъй като Путин толкова много пъти лично и чрез своите близки съюзници е заявявал нелегитимността на Зеленски… Всъщност срещата му със Зеленски би означавала признаване на пълната легитимност на украинския лидер“, пише той.

„В същото време, ако не се срещне, това също няма да подобри ситуацията в Русия, тъй като всички световни медии… ще възприемат това като повод да обвинят Русия, че е предложила преговори, но ги е провалила“, добавя той.

Гиркин, бивш офицер от Федералната служба за сигурност на Русия, бе осъден през 2024 г. на четири години затвор заради критики към начина, по който Путин води войната в Украйна.

Преди това той играеше ключова роля в инвазията на Русия в Крим през 2014 г. Свързван е и със свалянето на самолет Malaysia Airlines полет MH17 през 2014 г. с руска зенитно-ракетна система.

🇷🇺 Trùm khủng bố Igor Girkin, người ra lệnh bắn hạ máy bay MH-17, hiện đang bị Putin bỏ tù, cho biết Zelensky đã tay trên khi đề nghị gặp Putin ở Istanbul:



💬 "Trên thực tế, Zelensky đã có một động thái rất khôn ngoan, đưa Moscow vào thế cực kỳ bất lợi.… pic.twitter.com/4k7OdRHqxl — c0mmand0 (@c0mmand0_2022) May 15, 2025

Защо Русия продължава да споменава преговорите с Украйна от 2022 г.?

Споменаването на преговорите между Русия и Украйна в Истанбул от 2022 г. присъства навсякъде в официалната реторика на Москва тази седмица, и това не е случайно, според руския журналист Александър Баунов.

„Всичко е направено така, че руското предложение да не изглежда като резултат от натиск от страна на Вашингтон“, пише той в публикация на руски език за Carnegie Politika.

„Това напомня на предишния компромис на Москва: съгласие за деескалация в Черно море в края на март. И тогава беше важно за руското ръководство да подчертае, че не се случва нищо ново: зърнената сделка, която не беше подновена през 2023 г., просто се възобновява“, отбелязва той.

„Москва представя новата си инициатива по подобен начин: не се случва нищо ново, просто предлагаме да възобновим преговорите от 2022 г., които Украйна прекъсна по нареждане на Запада. Тоест, не предлагаме преговори, защото Тръмп ги поиска.“

Няма споразумение кога ще започнат преговорите в Турция, заяви украински представител

Украински представител заяви, че няма постигнато споразумение относно началото на преговорите с Русия в Турция, като отхвърли по-ранна информация на руската държавна медия.

Андрий Коваленко, представител на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, написа в платформата Telegram, че не отговаря на истината съобщението на руската държавна агенция ТАСС, според което за начало на преговорите тази сутрин е било определено 10:00 ч. в Истанбул (07:00 ч. по Гринуич).

„Това не е вярно“, заяви той.

Генералният секретар на НАТО: Примирието зависи от Русия

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че Украйна ясно е показала, че иска примирие и незабавни преговори, така че отговорността сега е в ръцете на Русия.

„Сега зависи от руснаците да направят необходимите стъпки“, каза Рюте пред журналисти по време на срещата на външните министри на НАТО в Анталия, Турция.

Въпреки това външната министърка на Латвия Байба Бразе заяви, че Алиансът не вижда „никакви признаци, че Русия иска мир в Украйна“.

Руската делегация пристигна в Истанбул

Руската делегация е кацнала на летище „Ататюрк“ в Истанбул, съобщава руската информационна агенция Интерфакс.

Все още не е известно в колко часа ще започнат преговорите, като руските представители посочват, че точният час предстои да бъде потвърден.

Друг неясен фактор е колко дълго ще продължат разговорите.

Говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви пред агенция ТАСС, че преговорите може да се проточат и след четвъртък.

„Днес е началото на преговорите. Всичко ще зависи от техния напредък“, каза той.

Естонският външен министър за делегацията на Путин в Турция: Това е „шамар в лицето“

Външният министър на Естония Маргус Цахкна заяви, че решението на руския президент Владимир Путин да изпрати в Турция нископоставена делегация за преговорите относно войната в Украйна е „като шамар в лицето“.

Министрите на външните работи на страните членки на НАТО в момента провеждат среща в турския крайбрежен град Анталия.

Латвийската външна министърка: Няма индикации, че Русия иска мир в Украйна

Външната министърка на Латвия Байба Бразе заяви, че няма никакви признаци, че Русия иска мир в Украйна, и подчерта, че е важно да бъдат отслабени военните ѝ способности.

„Отслабването на военните способности на Русия е най-прекият и най-евтиният начин … да се постигне мир в Украйна“, каза Бразе пред журналисти в четвъртък преди неформалната среща на външните министри на НАТО в Турция.

Каква е позицията на Германия относно преговорите в Истанбул?

Германският канцлер Фридрих Мерц призова за единство сред западните съюзници с оглед началото на преговорите.

Мерц подчерта пред германския парламент във вторник, че е „от изключително значение политическият Запад да не позволи да бъде разделен“.

Той също така предупреди, че тази седмица Европейският съюз може да затегне санкциите срещу Русия, ако двете страни не постигнат споразумение в Истанбул, тъй като „повече компромиси и отстъпки вече не са разумни“.

Путин обсъди преговорите за Украйна с най-високопоставени руски официални лица, съобщава Кремъл

Президентът Путин проведе късна нощна среща с някои от най-влиятелните руски представители, за да обсъдят предстоящите мирни преговори с Украйна, съобщиха от Кремъл.

Сред присъстващите бяха министърът на отбраната Андрей Белоусов, началникът на Генералния щаб на Русия Валерий Герасимов, секретарят на Съвета за сигурност Сергей Шойгу, съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков, външният министър Сергей Лавров, ръководители на разузнавателни служби и висши руски командири.

Зеленски ще се срещне с турския президент Ердоган преди преговорите

Зеленски ще се срещне с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара преди да започнат разговорите с руски официални лица, съобщи високопоставен украински представител.

„Президентът започва посещението си с среща с Ердоган в Анкара и едва след това ще реши следващите стъпки“, заяви официалният източник пред агенция AFP след съобщенията, че руска делегация е пристигнала в Истанбул за преговори с украинските си колеги.

Рубио: Тръмп е отворен към всеки механизъм, който ще доведе до справедлив мир в Украйна

Няма военно решение на конфликта между Русия и Украйна, и американският президент Доналд Тръмп е отворен към всеки механизъм, който би довел до справедлив мир, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

Говорейки преди началото на неформалната среща на външните министри на НАТО в Турция в четвъртък, Рубио каза, че САЩ искат да видят напредък и започват да стават „нетърпеливи“ от липсата на резултати.

„Очевидно, както всички останали, сме нетърпеливи,“ каза Рубио.

Trump open to any mechanism resulting in just peace in Ukraine, US' Rubio sayshttps://t.co/JJ8uErsYa9 — Economic Times (@EconomicTimes) May 15, 2025

Руски изтребител влезе във въздушното пространство на НАТО, съобщи министърът на външните работи на Естония

Министърът на външните работи на Естония Маргус Цахкна заяви, че днес Русия е изпратила изтребител в въздушното пространство на НАТО за около една минута, за да „провери ситуацията“, докато Естония се опитвала да задържи кораб от руския „сенчен флот“.

Министърът определи ситуацията като „много сериозна“.

Инцидентът се случи в момент, когато външните министри на НАТО пристигнаха в Турция за неформална среща.

Френският външен министър: САЩ и Европа подготвят санкции срещу енергийния и финансовия сектор на Русия

Френският външен министър Жан-Ноел Баро разкри, че САЩ и Европа подготвят нови санкции срещу енергийния и финансовия сектор на Русия.

Коментарът на Баро, цитиран преди неформалната среща на външните министри на НАТО в крайбрежния град Анталия в Турция в четвъртък, идва на фона на решението на руския президент Владимир Путин да не присъства на дългоочакваните преговори в турския град Истанбул с руската делегация за прекратяване на войната в Украйна.

In Türkiye, alongside Ukraine. The message is clear: ceasefire now — no conditions. If Russia continues, it chooses isolation and massive sanctions. pic.twitter.com/F2tYEoxjLC — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) May 15, 2025

Турция се надява преговорите в Истанбул да отворят нова страница за мир между Украйна и Русия

Турският външен министър Хакан Фидан заяви, че има нова възможност за постигане на мир между Украйна и Русия и изрази надежда, че планираните преговори ще отворят нова глава в този процес.

Фидан говори по време на откриването на неформалната среща на външните министри на НАТО в южната турска провинция Анталия.

Турция е домакин на ключови дипломатически разговори в Истанбул, Анкара и Анталия

Днес в Турция се случва много на дипломатическия фронт.

В Анталия в момента се провежда неформална среща на външните министри на НАТО. В Анкара президент Зеленски се очаква да се срещне с президента Ердоган.

В Истанбул, в двореца Долмабахче, за първи път от три години се очакват преки преговори между руската и украинската делегация.

До момента в Анталия на дневен ред са две теми. Предстои закрита тристранна среща между делегациите на САЩ, Турция и Сирия, на която ще бъде обсъдена политическата ситуация в Сирия след решението на Вашингтон да вдигне санкциите. Разбира се, една от основните теми е и ситуацията в Украйна.

Дипломатическите процеси до голяма степен бяха в застой. Обсъжда се обхватът на помощта, която може да бъде предоставена на Украйна, както и възможни санкции срещу Русия, ако не се постигне напредък в преговорите през тази седмица.

Русия потвърди: Путин няма да присъства на преговорите в Турция

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Владимир Путин няма да присъства на мирните преговори в Турция.

