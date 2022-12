Русия: Целта е постигната, всички цели са поразени

Р усия обяви, че е предотвратила доставката на чуждестранни оръжия за украинската армия с масираните си ракетни удари в петък, които засегнаха редица трафопостове и електроцентрали и причиниха прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването а в цяла Украйна.

"Системите за военно командване, военно-промишленият комплекс и поддържащите ги енергийни съоръжения на Украйна бяха поразени с масирани удари с високоточни оръжия", съобщи руското министерство на отбраната в ежедневния си брифинг.

Експлозии, Русия с "масирани атаки" срещу Украйна

„Целта беше постигната. Всички зададени цели бяха поразени. В резултат на ударите бе прекъснат трансферът на чуждестранни оръжия и боеприпаси, блокирано бе придвижването на резерви към районите на бойните действия и бяха спрени украинските отбранителни предприятия за производство и ремонт на оръжия”, продължава руският доклад.

На този фон властите в Украйна докладваха не военни загуби, а повсеместно спиране на електрозахранването, водоснабдяването и отоплението за населението, при минусови температури.

Терорът над хората - новата тактика на Русия в Украйна

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Жозеп Борел нарече руските бомбардировки: "терор".

"Днешните масивни ракетни атаки в Украйна са още един пример за безразборния терор на Кремъл, който лишава украинския народ, болници и критични услуги от електричество, отопление и вода в мразовитите зимни условия", заяви Борел в Туитър и добави, че "ЕС ще подкрепя Украйна толкова дълго, колкото е необходимо".

