Експлозии в няколко града, нова масирана ракетна атака в Украйна

У краинските власти съобщиха за нови експлозии в няколко града и казват, че Русия е предприела ново масирано ракетно нападение срещу енергийните съоръжения и инфраструктура, предаде Асошиейтед прес.

Местните власти съобщиха за експлозии в столицата Киев, в южния град Кривой рог и североизточния Харков, както и около Одеса и Виницка област. Харков, северната Сумска област, град Полтава и части от Киев са останали без електричество.

Има загинал и в Херсонска област, където жилищна сграда бе ударена при руски артилерийски обстрел, предизвикал пожар, съобщиха местните власти.

Водоснабдяването в столицата бе прекъснато след нова вълна от руски удари, метрото бе спряно, а метростанциите се използват за бомбоубежища.

По-рано властите предупредиха със сирени за тревога гражданите из цялата страна за предстоящи опустошителни удари.

