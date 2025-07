Разкриха причината за смъртта на Майкъл Медсън

Я сна е причината за смъртта на Майкъл Медсън. Личният му кардиолог сподели, че легендарният актьор е починал от сърдечна недостатъчност. Той беше само на 67 години.

Лекарят му потвърди, че сърдечната недостатъчност ще бъде посочена като причина за смъртта му,

като сърдечните заболявания и алкохолизмът също са допринесли за смъртта на актьора, пише New York Post.

Майкъл Медсън беше открит в безсъзнание от властите в дома му в Малибу, Калифорния, сутринта на 3 юли. Представител на шерифския отдел на окръг Лос Анджелис заяви, че актьорът от „Дони Браско“ е бил обявен за мъртъв на място в 8:25 ч. Те също така заявиха, че няма нищо подозрително около смъртта му.

Въпреки че Медсън се е борил с алкохолизма в продължение на години, източници, близки до звездата, твърдят, че е бил трезвен преди внезапната си смърт. Източници съобщиха пред TMZ, че актьорът от „Убий Бил“ полага „последователни и доблестни усилия“ за трезвеност, отбелязвайки, че е прекарал години в рехабилитация и „постоянно“ е работил върху овладяването на зависимостта си.

Почина филмовата звезда Майкъл Медсън

Най-близките му хора казаха, че „са се надявали и са вярвали“, че той все още не употребява алкохол, но са били „несигурни за състоянието на ума му“

преди смъртта му.

Приятел каза пред Sun, че наскоро той „е бил в лошо състояние“. „Той ми се обади на 10 юни и каза: „Ще ме изгонят от къщата ми“ и ме помоли за 10 000 долара, за да му помогна“, твърди източникът. „Каза ми: „Ще отида на рехабилитация и всички тези неща. Той наистина се откри пред мен. Беше ясно, че в живота му се случват много неща, с които му е трудно да се справя. Бешв в лошо състояние“, добавя източникът.

Представители на Медсън публикуваха изявление след внезапната му кончина.„През последните две години Майкъл Медсън върши невероятна работа с независимо кино, включително предстоящите пълнометражни филми „Resurrection Road“, „Concessions“ и „Cookbook for Southern Housewives“ и наистина очакваше с нетърпение тази следваща глава в живота си“, казаха пред неговите мениджъри Рон Смит и Сюзън Ферис, както и неговият публицист Лиз Родригес.

„Майкъл също така се готвеше да издаде нова книга, наречена „Tears for My Father: Outlaw Thoughts and Poems“, която в момента се редактира“, каза екипът му.

„Майкъл Медсън беше един от най-емблематичните холивудски актьори, който ще липсва на мнозина“,

добавиха те.

Покойната звезда за първи път се прослави в научнофантастичния техно трилър от 1983 г. „WarGames“. Сестра му Вирджиния Медсън, на 63 години, също е в индустрията, участвайки в множество филми като романтичната комедия от 2004 г. „Sideways“.

Медсън беше най-известен с ролята си на коравия човек в поредица от филми на Куентин Тарантино. Той играе ролята на престъпника г-н Блондин в режисьорския дебют на Тарантино от 1992 г. „Глутница кучета“, преди да се събере отново с режисьора за „Убий Бил 1“ през 2003 г. и „Убий Бил 2“ през 2004 г.

Медсън и Тарантино работиха заедно и в „Омразната осморка“ от 2015 г. и „Имало едно време в Холивуд“ (2019).

След като новината за смъртта му се разпространи, семейството, приятелите и бившите колеги на Мадсън отдадоха почит на починалия актьор.

„Брат ми Майкъл напусна сцената“,

каза Вирджиния пред Variety в изявление. „Той беше гръм и кадифе. Пакости, обвити в нежност. Поет, преоблечен като престъпник. Баща, син, брат – гравиран в противоречие, смекчен от любов, която остави своя отпечатък“.

Един от синовете на Медсън го нарече „герой“, завършвайки емоционалния си трибют с думите: „Ще се видим отново някой ден. Кажи на Хъдсън, здравей от мен“. Синът на актьора, Хъдсън, се самоуби през 2022 г. на 26-годишна възраст.

Колегата му от „Глутница кучета“ Харви Кайтел също сподели трогателно послание, казвайки: „Загубихме още един велик американски поет. Сбогом, скъпи приятелю“. 86-годишната звезда добави: „Никога няма да забравя една от най-добрите сцени, които съм виждал на филм, как ти и Крис Пен се биете в „Глутница кучета“. Страхотна любовна сцена. Прегърни Крис от мен“, визирайки покойния им колега Крис Пен, братът на Шон Пен, който почина през 2006 г. от сърдечно заболяване.

Приятелят му Стивън Болдуин каза: „Съкрушен съм да чуя за кончината на Майкъл Мадсън - истински оригинал, безстрашен и незабравим“. Актьорът продължи: „Чест е, че го познавах и работих с него. Молитвите ми са със съпругата му Деана и цялото семейство Медсън. Почивай спокойно, братко“.

През септември Майкъл Медсън попадна в заглавията на вестниците, след като подаде молба за развод с третата си съпруга, Деана Медсън,

след 28 години брак. Той посочи непреодолими различия и включи изявление, в което обвини Деана за трагичната смърт на сина им. Медсън я обвини, че е довела Хъдсън до самоубийство „чрез небрежността, пиенето и алкохолизма си“. Месец по-късно актьорът изясни позицията си в публикация в Instagram.

„До когото може да се отнася, няколко скорошни статии намекнаха за моето разочарование от брака ми и мрачна връзка между съпругата ми и загубата на сина ни. Аз... не бях авторът на тази история и не желая на жена ми да ѝ причини никаква вреда или неудобство“, написа Медсън заедно със снимка, на която е с Деана.

„Загубата на дете е най-тежкото и болезнено преживяване, което може да се случи на този свят.

Дълбоко се извинявам, че не поправих това по-рано, но обичам жена си и другите ни 4 деца и нямам желание за развод или обвинения“, продължи той. „Тя няма абсолютно нищо общо с това, което се случи със сина ни“.

Мадсен уточни: „Това беше ужасна загуба и избор, направен по причини, които наистина никога няма да бъдат разбрани, защото човекът го няма. Не мисля, че синът ми е мъртъв, мисля, че той избяга от живот, който вече нямаше смисъл“.