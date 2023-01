Пътнически самолет се разби в Непал, най-малко 40 души са загинали

Н ай-малко 40 души са загинали при катастрофата на пътнически самолет в западния непалски град Покхара, съобщиха агенциите, предаде БТА.

На борда на двумоторния самолет ATR 72 на непалската авиокомпания "Йети Ерлайнс" е имало 72 души, каза говорител на въздушния превозвач.

Четирима руски граждани са се намирали по предварителни данни на борда на разбилия се самолет, съобщи за ТАСС руското посолство в Непал.

"По предварителни сведения на борда на този самолет е имало четирима руснаци. Посолството изяснява обстоятелствата около произшествието и съдбата на руските граждани", посочи дипломатическата мисия.

Непалски летищен представител съобщи, че в самолета, който е собственост на компанията "Йети Ерлайнс",

е имало по един гражданин на Австралия, Франция и Аржентина, предаде Ройтерс.

