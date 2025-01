Порнозвездата, която загина по време на тройка - убита умишлено?

П орнозвездата, който падна смъртоносно от балкон, по време на заснемане на тройка, може да е била убита умишлено, опасяват се полицаи.

Анна Беатрис Перейра Алвес, известна в интернет като Анна Поли, беше намерена безжизнена миналата седмица в двора на апартхотел в Нова Игуаку, Рио де Жанейро.

Смята се, че 28-годишната създателка на съдържание за възрастни е паднала, докато е снимала X-rated сцени за своя OnlyFans с двама неназовани мъже. Полицията обаче все още не знае дали падането е било инцидент или престъпление и в момента анализира изображенията от камерите за видеонаблюдение в хотела като част от разследването.

Междувременно семейството и приятелите на Алвес заявиха, че някои от нейните фенове и абонати са я притискали и тормозили онлайн, съобщи бразилското издание Metropoles.

Полицаите са наясно с това и са иззели телефона на Алвес като доказателство.

Съобщава се, че мъжете, които са били заедно с нея по време на падането ѝ, са дали на разследващите противоречиви показания за случилото се преди инцидента, а според информационния бюлетин Globo те са били разпитани за втори път в четвъртък, но не са извършени арести.

Резултатите от аутопсията не са публикувани и все още не е ясно дали в организма на Алвес е имало наличие на наркотици или нещо, което да подсказва, че тя е била жертва на сексуално насилие.

Говорител на отдела за убийства в Байшада Флуминенсе, който води разследването, заяви пред местната преса: „Провеждаме задълбочено разследване, за да изясним какво се е случило. Случаят е сложен и не изключваме нито една възможност - от злополука до евентуално престъпление“.

