Порнозвезда загина, докато снима тройка с двама мъже

П орнозвезда е паднала смъртоносно от балкона на хотел в Бразилия, след като поканила двама мъже да заснемат тройка.

Анна Беатрис Перейра Алвес, известна в интернет като Анна Поли, е намерена безжизнена в двора на хотела в Нова Игуаку, северозападно от Рио де Жанейро.

Porn star plunges to her death from hotel balcony 'while filming threesome with two men' https://t.co/Ik3jrwUToJ pic.twitter.com/3U2oejBYPu