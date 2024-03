Поради протестни акции на изборите: Русия задържа повече от 74 души

В ластите в Русия са задържали около 74 души в цялата страна за протестни акции, свързани с президентските избори, съобщи група за наблюдение на вота.

„Повече от 74 души в 17 града вече са задържани“, се казва в изявление на правозащитната група OVD-Info, предаде АФП.

Към 13:50 часа московско време (12:50 българско) активността е по-висока от последната президентска кампания през 2018 г., сочат данни на уебсайта на Централната избирателна комисия на Руската федерация.

Изборите за президент на Русия се провеждат от 15 до 17 март. За първи път те се продължават три дни, включително чрез дистанционно онлайн гласуване, което е достъпно в около една трета от регионите на страната, според властите.

A woman with green dye was detained in Yekaterinburg at the polling station in gymnasium № 13, Vecherniye Vedomosti newspaper reported.



She turned out to be a doctor of sciences and professor at the Ural Federal University. At the moment, the woman is in the police department.… pic.twitter.com/UH9duMemBC