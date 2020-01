Почина султанът на Оман, как ще изберат наследника

С ултанът на Оман Кабус бен Саид е починал късно снощи, съобщиха рано сутринта държавните медии в султаната.

Подкрепяният от Запада 79-годишен султан Кабус управляваше арабската държава в Персийския залив, откакто завзе властта с безкръвен преврат през 1970 г., с помощта на Великобритания.

Кабус няма деца и не е посочил публично наследник. Декрет от 1996 г. гласи, че управляващата фамилия трябва да избере новия султан до три дни след овакантяването на трона.

Ако те не успеят да се споразумеят, съвет от военни и представители на силите за сигурност, висшите съдии и председателите на двете камари на парламента ще издигне на власт лице, посочено от покойния султан.

Името на въпросния човек е било написано тайно от Кабус бен Саид и поставено в запечатано писмо.

