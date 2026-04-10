Почина легендарният Африка Бамбатаа – „Кръстникът на хип-хопа“

П очина Африка Бамбатаа – пионерът в рап музиката и диджей, който създаде емблематични хитове като „Planet Rock“ и изигра ключова роля в оформянето на хип-хоп идентичността през 70-те и 80-те години на миналия век.

Кончината му бе потвърдена в официално изявление на Universal Zulu Nation – международната организация за популяризиране на хип-хоп културата, чийто основател е самият той. Мики Бентсън, приятел на музиканта и член на групата, публикува съобщението в четвъртък във Facebook.

Към момента не е уточнено кога и къде точно е настъпила смъртта му. Причината за кончината също не се съобщава официално, но Бентсън написа, че Бамбатаа е „заспал спокойно и не се е събудил“.

Музикантът, признат за „Кръстник на хип-хопа“, бе обект на множество обвинения в сексуално насилие над деца в по-късните етапи от живота си. През 2025 г. той загуби гражданско дело, в което анонимен ищец го обвини в сексуално посегателство и трафик на непълнолетни.

Afrika Bambaataa dead: Hip hop legend passes away at 67 after cancer battle

В професионален план Бамбатаа печели признание още през 70-те години като диджей в Южен Бронкс. Там той организира мащабни партита, които предвещават възхода на рап културата. Сингълът му с групата Soulsonic Force – класиката от 1982 г. „Planet Rock“ – умело съчетава рап с иновативна електронна денс музика, превръщайки се в един от най-влиятелните хип-хоп записи на десетилетието.