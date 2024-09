Почина актьорът Дейвид Греъм, озвучаващ дядото на прасенцето Пепа

А ктьорът Дейвид Греъм, известен най-вече с гласа на героите в британски телевизионни сериали, сред които "Прасето Пепа" (Peppa Pig), "Доктор Кой" (Doctor Who) и "Гръмотевичните птици" (Thunderbirds), почина на 99-годишна възраст, пише "Фокус".

В "Доктор Кой" Греъм озвучава злите Далеки през 60-те и 70-те години на миналия век. Той озвучава и камериера и шофьора Алойзиус Паркър в "Гръмотевични птици" през 60-те години, както и във филмовите му продължения.

David Graham, the voice of Parker and Grandpa Pig in ‘Peppa Pig,’ has sadly passed away at the age of 99. pic.twitter.com/ANitoaYHjO