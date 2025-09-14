Откриха тялото на загинал при експлозията в бар в Мадрид

С пасителни екипи откриха тялото на човек, загинал в при експлозията в бар в Мадрид в събота, предаде Асошиейтед прес.

Ранените при взрива, който според противопожарните служби най-вероятно е причинен от изтичане на газ, са 25.

Испанската полиция все още разследва причините за инцидента.

Експлозията стана в 15:01 часа в бар на улица "Мануел Марото" в мадридския квартал "Пуенте де Валекас". Барът се намира на партера на триетажна сграда.

Изпод развалините са извадени четирима души, съобщи началникът на пожарната Хавиер Ромеро.

Взривът е причинил щети на кафене, магазин и други имоти.