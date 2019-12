Малък самолет се разби в Луизиана, петима загинаха

М алък самолет се е разбил в град Лафайет, Луизиана. При катастрофата са загинали петима души.

"Ръководителят на пожарната служба в Лафайет Робърт Беноа потвърди, че това е самолет, който може да побере до осем пътници. Петима души загинаха, има един оцелял", съобщава медиата.

Освен това трима души, които са били на земята по време на самолетна катастрофа, са откарани в болницата. Катастрофата е станала близо до пощенска станция.

Lafayette Police are responding to a plane crash near the intersection of Verot School Road and Fei Follet. No other details are available. We have a crew en route. pic.twitter.com/tV7IU8kCDD