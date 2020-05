Пътнически самолет с над 100 души на борда се разби в Пакистан

С амолет на пакистанските авиолинии се разби в гъстонаселен район в Карачи.

Самолетът е излетял от Лахор за Карачи и се е разбил в близост до летището, съобщава източник в администрацията на гражданската авиация.

Властите в провинция Синд потвърдиха, че при падането на самолета са оживели най-малко двама души. Има ранени сред обитателите на жилищните сгради, върху които е паднал самолетът.

PIA plane crashes near Karachi airport one minute before landing, according to CAA sources #GeoNews

От местопроизшествието са прибрани към момента около десетина тела, каза говорител на пакистанската гражданска въздухоплавателна администрация, докато спасителните екипи продължаваха да претърсват отломките.

Единият от оцелелите, ръководител на търговска банка, е в стабилно състояние, каза Мурад Али Шах, главен министър на пакистанската провинция Синд.

На мястото, където падна "Еърбъс А 320" в Пакистан откриха живо бебе, съобщи "Мирър".

От излъчените по местната телевизия кадри се вижда мъж, който изнася бебе от мястото на авиокатастрофата. Предполага се, че семейството на детето е живяло в една от сградите, върху които падна самолетът. Не се съобщават данни за състоянието на родителите. (Видеото можете да намерите тук.)

Miracle baby pulled alive from Pakistan plane crash area during live news report https://t.co/rRl0RvPUb6 pic.twitter.com/cDWJt2l5SY

Пакистанската въздухоплавателна администрация съобщи, че на борда на катастрофиралия пътнически самолет е имало общо 98 души, 91 пътници и седемчленен екипаж, предаде Асошиейтед прес.

На мястото на катастрофата продължават работата си армейските сили за бързо реагиране и противопожарните бригади.

#Pakistan International Airlines #PIA PK8303 flight Airplane from #Lahore to #Karachi crashes near Karachi Airport with 99 passengers and 8 crew members has crashed. @Official_PIA pic.twitter.com/m6hLPLGbwS