Обявиха за чуждестранен агент руската певица Зeмфира

Р уското министерство на правосъдието включи Зeмфира – една от най-популярните постсъветски певци, в списъка на чуждестранните агенти, защото подкрепя Украйна и критикува „специалната военна операция“ в тази страна, предаде Ройтерс.

1/2. From rebel to "foreign agent": one of the most popular Russian rock musicians, Zemfira, labelled “foreign agent.” Zemfira was targeted for her public support of Ukraine, her performances in "hostile countries", and her receipt of support from foreign sources. pic.twitter.com/XJtwX0TQBr