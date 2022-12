Христо Грозев: Нямам представа защо ме търсят

Н ямам представа на какво основание Кремъл ме е включил в своя "списък на издирваните лица", поради което не мога да предоставя никакви коментари в момента. В известен смисъл обаче това няма значение. От години те ясно показват, че се страхуват от нашата работа и не биха се спрели пред нищо, за да я спрат”.

Български журналист е обявен за федерално издирване от Русия

Така журналистът от разследващия сайт Bellingcat отговори в Twitter на действията на Русия за включването му в списъка за федерално издирване, обявен по-рано от вътрешното министерство на страната.

A general comment: I have no idea on what grounds the Kremlin has put me on its "wanted list", thus I cannot provide any comments at this time. In a way it doesn't matter - for years they've made it clear they are scared of our work and would stop at nothing to make it go away. https://t.co/fd4Evbd7gJ