Обявиха извънредно положение заради наводненията в Италия (СНИМКИ/ВИДЕО)

В събота (21 септември) кабинетът на премиера Джорджа Мелони обяви извънредно положение в Емилия-Романя и Марке след опустошителните наводнения в регионите тази седмица и одобри отпускането на първоначална помощ в размер на 20 млн. евро, предава ANSA.

A storm system that has wreaked havoc across central Europe brought devastating floods to the northern Italian region of Emilia-Romagna for the second year in a row, forcing people to leave their homes and schools to close https://t.co/4fmg0AxcCq pic.twitter.com/CwEH9ZhZzn