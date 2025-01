NYT: Войските на КНДР изчезнаха от фронтовата линия в Украйна

С еверна Корея изпрати най-добрите си войски в помощ на Русия във войната ѝ срещу Украйна. Но след няколко месеца на тежки загуби те са изтеглени от фронтовата линия. Според вестник The New York Times, който се позовава на украински и американски официални лица, войниците на КНДР не са били забелязвани на фронта от около две седмици.

Според главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски броят на севернокорейските войски е намалял наполовина само за три месеца. Украинските войници, които са се сражавали срещу севернокорейците, ги описват като свирепи воини. Дезорганизацията в редиците им и липсата на координация с руските части обаче бързо водят до увеличаване на жертвите.

"От момента, в който пристигнаха на бойното поле, севернокорейските войници бяха самостоятелни, напредваха с малко бронирани машини и рядко спираха, за да се прегрупират или оттеглят“, пише NYT.

North Korean Troops No Longer Seen on Front Lines Fighting Ukrainehttps://t.co/yRHsB3fdPQ