📜21 май: Исторически триумф и ужасна лична трагедия

Н а 21 май 1927 г. американският пилот Чарлз Линдберг става първият човек, прелетял без кацане Атлантическия океан от Ню Йорк до Париж, след полет продължил 33 часа и 30 минути. Шестима авиатори са изгубили живота си в опити да прелетят разстоянието, което Линдберг преодолява през 1927 г.

В ранната сутрин на петък, 20 май 1927 г., Линдберг излита от летище Рузвелт на Лонг Айлънд. Дестинацията му, летище Льо Бурже, е на около 11 км извън Париж и на 5810 км от началната му точка. Тълпа, описвана като „близо хиляда“ или „няколко хиляди“, се събрала, за да изпрати Линдберг. Около 9:52 ч. сутринта нюйоркско време на 21 май, или 27 часа след като напуска летище Рузвелт, Линдберг вижда „морски свине (бел.ред. морски бозайници от разред Китоподобни близки до делфините) и рибарски лодки“, знак, че е достигнал другата страна на Атлантика.

При пристигането си в Париж, Линдберг „обикаля Айфеловата кула“, преди да отлети към летището.

Той прелита над тълпата на летище Льо Бурже в 22:16 ч. и каца в 22:22 ч., от другата страна на летището и „на около 800 метра от тълпата“, както съобщава The New York Times.

Тълпа, оценена на 150 000 души, нахлува на летището, измъква Линдберг от пилотската кабина и го носи над главите си „близо половин час“. Ловци на сувенири нанасят малки щети на самолета му, преди пилотът и самолетът да стигнат до безопасността на близкия хангар с помощта на френски военни летци, войници и полиция.

Лична трагедия

За съжаление името на Чарлз Линдберг се свързва и с една ужасяваща лична трагедия, наречена „Престъплението на века“. Вечерта на 1 март 1932 г. двадесетмесечният Чарлз Огъстъс Линдберг-младши (бел. ред. първородният син на пилота) е отвлечен от креватчето си в селския дом на Линдберг, Хайфийлдс, в Ийст Амуел, Ню Джърси, близо до град Хоупуел.

Мъж, който твърди, че е похитителят, взел паричен откуп от 50 000 долара на 2 април, част от който е бил в златни сертификати, които скоро е трябвало да бъдат изтеглени от обращение и следователно е трябвало да привлекат внимание; серийните номера на банкнотите също са били записани. На 12 май останките на детето са открити в гора недалеч от дома на Линдберг.

Ричард Хауптман, 34-годишен германски дърводелец и имигрант, е арестуван близо до дома си в Бронкс, Ню Йорк, на 19 септември 1934 г., след като плаща за бензин с една от банкнотите за откуп. 13 760 долара от парите за откуп и други доказателства са открити в дома му. Хауптман е съден за отвличане, убийство и изнудване на 2 януари 1935 г. Той е осъден на смърт на 13 февруари и убит на електрическия стол в щатския затвор Трентън на 3 април 1936 г.

Правителство на Александър Стамболийски

През януари 1919 г. Стамболийски се включва в коалиционното правителство на Теодор Теодоров. Участва в преговорите за сключване на мирен договор на Парижката конференция. След отказа на Теодоров да приеме наложените условия, Стамболийски оглавява правителството и на 27 ноември 1919 г. подписва Ньойския договор, след което, според някои сведения, счупва писалката. След парламентарните избори от 21 май 1920 г. правителството е съставено само от представители на БЗНС.

Правителството на Александър Стамболийски се опитва да изведе страната от международната изолация след Първата световна война чрез активно участие в дейността на Обществото на народите и установяване на приятелски отношения с Кралството на сърби, хървати и словенци. Подкрепя идеята за създаване на Федерация на южните славяни. Това води до крайно изостряне на отношенията между земеделското правителство и ВМРО. В борбата си срещу ВМРО правителството се ползва от услугите на Македонската федеративна организация. Изпратени са допълнителни войскови, жандармерийски и полицейски части в Петричкия и Кюстендилския окръг за ликвидиране на базите на ВМРО.

Във вътрешен план правителството на Стамболийски провежда някои реформи, част от които са спорни.

Поземлената реформа ограничава размера на поземлената собственост. Въвежда се трудова повинност поради разпускането на войската, наложено от мирния договор. Опростява се правописът. На практика е наложена земеделска диктатура, крепена от т. нар. Оранжева гвардия, комбинирана с авторитарно управление. Оранжевата гвардия са леко въоръжени отряди селяни, верни на БЗНС и Стамболийски.

Раджив Ганди

Раджив Ганди е индийски политически деец, министър-председател на Индия в периода 1984 – 1989 г. Син е на индийската политичка Индира Ганди и внук на Джавахарлал Неру. Учи във Великобритания, стреми се да не се намесва в политиката. Привлечен е от майка си към политиката сравнително късно – след неочакваната смърт на по-малкия му брат Санджая Ганди.

Последната публична среща на Раджив Ганди е на 21 май 1991 г.в Шриперумбудур, село на около 40 км от Мадрас (днешен Ченай), където е убит, докато води кампания за кандидата за конгреса на Лок Сабха. В 22:10 ч. жена, по-късно идентифицирана като 22-годишната Калайвани Раджаратнам – член на „Тигрите за освобождение на Тамил Илам“ – се приближава до Ганди и го поздравява. След това се навежда, за да докосне краката му, и взривява колан със 700 г експлозив RDX, пъхнат под роклята ѝ.

Експлозията убива Ганди, Раджаратнам и най-малко 14 други души.

Убийството е заснето от 21-годишен местен фотограф, чийто фотоапарат и филм са открити на мястото. Фотографът на име Харибабу загива при експлозията, но фотоапаратът остава непокътнат. Осакатеното тяло на Ганди е транспортирано по въздух до Всеиндийския институт по медицински науки в Ню Делхи за аутопсия, реконструкция и балсамиране. На 24 май 1991 г. се провежда държавно погребение за Ганди; то е излъчвано на живо по телевизията и е посетено от високопоставени лица от над 60 държави.

