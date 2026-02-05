Любопитно

Шейхът, заради когото Mercedes спря заводите си: Невероятната история на „Дъговия шейх"

Той е поръчал 7 седана, всеки боядисан в различен цвят на дъгата, с интериори, изцяло съчетани в цветовете, чак до килимите, таблата и вентилационните отвори

5 февруари 2026, 12:23
Шейхът, заради когото Mercedes спря заводите си: Невероятната история на „Дъговия шейх"
Източник: iStock

В началото на 90-те години на миналия век, шейх Хамад бин Хамдан ал Нахаян, член на управляващото семейство на Абу Даби, прави една от най-необичайните поръчки в автомобилната история. Твърди се, че е поръчал на Mercedes-Benz да произведе седем седана W126 Sa-Class, всеки боядисан в различен цвят на дъгата, с интериори, изцяло съчетани в цветовете, чак до килимите, таблата и вентилационните отвори.

Заявката дошла с кратък срок и изключително ниво на персонализиране. Многобройни доклади твърдят, че за да достави автомобилите навреме, Mercedes временно е спрял друго производство в една от фабриките си, като е посветил персонал и ресурси единствено на поръчката на шейха. Въпреки че Mercedes никога не е потвърждавал публично спирането, историята се е запазила в продължение на десетилетия и е спечелила на Хамад прякор, който се е запазил по целия свят: Рейнбоу Шейха или „Дъговият шейх“.

Кой е той

Шейх Хамад е син на шейх Хамдан бин Мохамед Ал Нахаян и потомък на семейството, което управлява Абу Даби повече от три века. Голяма част от богатството му произтича от контрола на семейството върху петролните резерви на емирството, които представляват около 95% от петрола на ОАЕ, според данни, цитирани от Celebrity Net Worth.

Въпреки това богатство, колекцията му противоречи на конвенцията за милиардери. Той притежава огромна, еклектична колекция от над 3000 превозни средства, която според Road & Track не включва нито съвременни хиперколи или суперколи, нито Bugatti, нито Ferrari-та, освен Porsche Boxster от първо поколение.

Вместо това, той предпочита уникалното, огромните и исторически любопитните автомобили, с много превозни средства, персонализирани до ексцентрични крайности. Неговите превозни средства включват:

  • Най-големият Hummer H1 в света, висок над 6,4 метра, напълно управляем и оборудван със стълби, кухня, баня и помещение за гости на два етажа.
  • Mercedes W128, монтиран на колела на монстър камион.
  • Dhabiyan: Масивна 10-колесна чудовищна машина, базирана на военен камион Oshkosh M1075, с 15,2-литров двигател Caterpillar.
  • Извънгабаритни превозни средства: Реплика на Dodge Power Wagon (осем пъти по-голяма от оригинала), в която е вградена конструкция, наподобяваща къща, и 10 пъти по-голяма реплика на Jeep.
  • Няколко ретро автомобила Mini Cooper, реплики на Benz Patent-Motorwagen от 1885 г., както и класически американски модели на Buick, Chevrolet и Cadillac.
  • „Mercedes Big Foot“, екстремно изработен по поръчка, кемпер с форма на гигантски глобус, конструиран с размерите на една милионна част от Земята.

Неговият апетит за мащаб му е спечелил официално признание. Книгата на рекордите на Гинес го посочва като притежател на най-голямата колекция от автомобили 4x4 в света, наброяваща 718.

Музеи, острови и наследството от излишества

Голяма част от колекцията на Рейнбоу Шейха се помещава в Националния автомобилен музей на Емирствата, музей с форма на пирамида в Ал Дафра, който съдържа повече от 200 превозни средства. Седемте автомобила Mercedes S-класа в цветовете на дъгата са изложени там заедно, редом с офроуд гиганти и персонализирани уникати. Той също така построи втори музей в Шарджа, посветен специално на офроуд превозни средства и експериментални дизайни, създадени под негово ръководство.

Неговият вкус към зрелищността се е разпрострял отвъд автомобилите. През 2011 г. работници са издълбали името му в пясъците на остров Ал Футаиси, до голяма степен необитаем остров близо до Абу Даби, създавайки водни пътища, видими от въздуха. Наред с екстравагантността, множество доклади отбелязват неговата филантропия, особено в здравеопазването, където той финансира цялостна операционна зала за терапия на камъни в бъбреците за обществена болница в Мароко и продължава да подкрепя нейния персонал.

Три десетилетия по-късно, поръчката на Mercedes с цветовете на дъгата остава определящата история на автомобилната легенда на шейх Хамад бин Хамдан ал Нахян: не заради скоростта или рядкостта, а защото демонстрира толкова високо ниво на търсене на персонализирани автомобили, че ако сведенията са точни, един от най-големите производители на автомобили в света е спрял всичко останало, само за да се справи.

Източник: Times of India    
