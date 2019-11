Наводнение в Гърция, щети

В алежите от последните дни засегнаха сериозно отделни райони на Гърция. В град Ламия и околностите бяха наводнени магазини и къщи, съобщават местните медии. Противопожарните екипи са получили над 10 сигнала в рамките на града.

Current reports for #CycloneVictoria in #Italy and #Albania. Please use our form for filing a severe weather report, which is pinned on our page! #weather #severeweather #Mediterranean #meteorology #wind #rainfall #mudslides #tornadoes #waterspouts #Europe #Greece pic.twitter.com/7RzVNSGmBt