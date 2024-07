Захарова: НАТО обещава на Украйна необратим път не към членство в алианса, а към пропастта

Н а срещата си във Вашингтон тази седмица НАТО обеща на Украйна "необратим път" не към членство в алианса, а "към пропаст", заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, като добави, че Русия не планира нападения над страни членки на НАТО, предадоха ТАСС и Ройтерс.

"На режима в Киев беше обещан "необратим път" към членство в алианса. Честно казано, не знам какъв е този необратим път, но ми се струва, че единствената асоциация, която изплува, е "път към пропастта", каза Захарова на брифинг вчера. Според нея „изглежда, че Украйна все още е добре дошла в алианса, но в същото време е очевидно, че всичко това прилича повече на игра не с Украйна, а на игра с остатъците от Украйна“, посочва ТАСС.

Говорителката на руското външно министерство направи изказване и по повод написаното в декларацията на НАТО, приета във Вашингтон, че "Русия си остава най-съществената и пряка заплаха за сигурността на алианса", отбелязва Ройтерс. Захарова обяви, че Русия не планира да напада НАТО и че алиансът е този, който нагнетява напрежение. По думите ѝ блокът се опитва "да оправдае съществуването си и да засили контрола на Вашингтон върху сателитните му европейски държави".

Представителката на външното министерство на Русия каза още, че украинските власти планират да разрушат язовира на Киевската водноелектрическа централа в "поредна провокация", насочена срещу Русия.

