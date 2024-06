Захарова: Русия няма да прекъсне каналите си за ядрен диалог

Р усия е отворена за диалог с ядрените сили, но ще реагира подобаващо, ако САЩ разположат повече стратегически ядрени оръжия, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от Ройтерс.

Коментарите ѝ пред държавната информационна агенция РИА Новости последваха вчерашното изявление на руския президент Владимир Путин, че страната може да внесе корекции в ядрената си доктрина. В отговор съветник в Белия дом заяви, че през следващите години може да се наложи САЩ да разположат повече стратегически ядрени оръжия, за да възпрат нарастващата заплаха от страна на Русия, Китай и други сили.

"Не сме спирали никакъв диалог с никого. Не сме прекъсвали връзки. Между другото, не сме прекъснали енергийните си връзки и платформите за диалог", каза Захарова. "Винаги сме заявявали, че дори в най-трудните ситуации има място за диалог /…/ Затова няма смисъл да ни призовават към такъв, ние никога не сме го отказвали", допълни тя.

