Свят

Най-богатият човек в Австралия трябва да раздели богатството си

След 13-годишна битка съдът в Австралия нареди на милиардерката Джина Райнхарт да сподели част от минното си състояние. Решението слага край на шумен спор за милиарди, включващ наследници на нейни партньори и собствените ѝ деца

15 април 2026, 16:27
Н ай-богатият човек в Австралия, Джина Райнхарт, трябва да се раздели с част от богатството си, реши съдът в контекста на шумен съдебен спор за нейната минна империя.

Райнхарт, чието състояние се оценява на 38 милиарда австралийски долара (27 милиарда щатски долара), наследява предприятията за добив на желязна руда на баща си през 1992 г., преди да развие мини в богатия на минерали регион Пилбара в Западна Австралия.

Две от децата ѝ и наследниците на бизнес партньорите на покойния ѝ баща твърдяха, че имат право на значителен дял от роялти таксите (авторските и лицензионни възнаграждения) и правата за добив.

В сряда, повече от 13 години след началото на правната битка, съдия от Върховния съд постанови, че Райнхарт трябва да изплати минали и бъдещи роялти такси на конкурентните наследници, но правата за добив остават нейна собственост.

Правната битка се съсредоточава около „Хоуп Даунс“ (Hope Downs) – един от най-големите и печеливши проекти за желязна руда в Австралия.

Пред съда бе съобщено, че бащата на Райнхарт – Ланг Ханкок – и неговият бизнес партньор Питър Райт, считани за пионери в добива на желязна руда в Западна Австралия, са сключили споразумение за управление на съвместните им интереси чрез компания, наречена Hanwright.

По време на 51-дневния процес през 2023 г. децата на Райт твърдяха, че Райнхарт е нарушила това споразумение и им дължи права за добив и роялти такси, произтичащи от „Хоуп Даунс“.

Обектът се управлява съвместно от глобалния минен гигант Rio Tinto и Hancock Prospecting, като миналата година е внесъл 832 милиона австралийски долара в касите на компанията на Райнхарт.

Rio Tinto плаща 2,5% роялти такси на Hancock Prospecting, като съдия Дженифър Смит постанови, че половината от тях принадлежат на семейство Райт.

„Wright Prospecting спечели половината от делото си и загуби другата половина, а Hancock Prospecting... също спечели и загуби по половина“, заяви Смит.

Съдебното дело включваше и две от децата на Райнхарт – Бианка Райнхарт и Джон Ханкок, които твърдяха, че майка им е прехвърлила доходоносни права за добив от семеен тръст към част от бизнеса, до която те нямат достъп.

Двамата заявиха, че техният дядо е имал намерение да сподели богатството от мините в „Хоуп Даунс“ с тях, но Райнхарт умишлено им е отказала достъп до състоянието.

Адвокатите на Райнхарт твърдяха, че тя е извадила правата за добив от семейния тръст, след като се усъмнила в бизнес сделките на баща си, но децата ѝ твърдят, че го е направила, за да скрие парите от втората му съпруга и бивша икономка Роуз Портиъс.

Въпреки че претенциите на децата на Райнхарт върху правата бяха отхвърлени, друг иск за роялти такси от „Хоуп Даунс“, подаден от семейството на покойния инженер Дон Роудс, бе частично уважен.

Изпълнителният директор на Hancock Prospecting Джей Нюби приветства решението на съда, заявявайки, че то потвърждава собствеността на компанията върху „Хоуп Даунс“ и „категорично отхвърля“ претенциите на семейство Райт и двете деца на Райнхарт.

Говорител на Wright Prospecting също приветства решението, заявявайки, че компанията е „доволна най-накрая да получи резултат в своя полза“.

Райнхарт е един от най-големите частни дарители в Австралия за спорт, благотворителни организации и консервативни политически партии.

Джина Райнхарт Минен спор Желязна руда Австралия Хоуп Даунс Роялти такси Съдебна битка Наследство Семеен спор Минна империя
Огромни военни самолети от САЩ кацнаха във Варна

Тръмп: Отварям Ормузкия проток за Китай и света

Европа бърза с план за НАТО без САЩ

Казусът прераства в криминален: Кейти Пери е обект на официално разследване в Австралия

Осигурителният доход за новите пенсии остава над 1000 евро

Новият VW ID.3 Neo с впечатляващ ретро интериор и до 630 км на ток

15 април: Ден на огън и лед – две трагедии, които разбиха илюзията за вечност
15 април: Ден на огън и лед – две трагедии, които разбиха илюзията за вечност

Светла сряда е, какво повелява традицията
Светла сряда е, какво повелява традицията

Арабика срещу Робуста: Каква е разликата, кое е по-силно и кое кафе да изберете?
Арабика срещу Робуста: Каква е разликата, кое е по-силно и кое кафе да изберете?

Тайната на Катрин Зита-Джоунс: Какво яде на 56 за перфектна кожа и фигура?
Тайната на Катрин Зита-Джоунс: Какво яде на 56 за перфектна кожа и фигура?

Кой е Джефри Скругс - "двойникът на Обама", когото Джо Байдън шеговито коментира на събитие

Бившият президент предизвика реакции в социалните мрежи след коментар по време на събитие в Университета Сиракюз

Кокаин и канабис в турски камион от Нидерландия намериха във Видин

Според представените документи превозваната стока е била плодове – авокадо и манго

Зукърбърг прави своя AI версия за служителите си

Основателят на Meta лично участва в създаването на свой AI аватар, който изглежда и говори като него и е предвиден да води разговори със служителите на компанията, да отговаря на въпросите им и да ги мотивира да работят повече с платформата Meta AI

Мъж е обвинен в опит за убийство на Сам Алтман, шефа на OpenAI

Заподозреният е действал целенасочено, твърдят американските власти

Иран заплаши да блокира Червено море

Иран: Това ще бъде прелюдия към нарушение на примирието

Пясъчен шик в Лас Вегас: Зендая заплени с визия, вдъхновена от „Дюн 3“

Зендая заплени CinemaCon 2026 с визия на Schiaparelli, вдъхновена от „Дюн 3“. Актрисата сподели, че героинята ѝ Чани е по-зряла и изправена пред сурови изпитания. Премиерата на космическия епос с Тимъти Шаламе и Джейсън Момоа е на 18 декември

Неочакван гост вдига градусите в Кухнята на Ада

Още един претендент казва сбогом на голямата игра

Изненада в ефира: Меган Маркъл участва в кулинарно предаване в Австралия

Меган Маркъл изненада феновете с тайна поява в кулинарно предаване в Австралия. Херцогинята влезе в ролята на гост-съдия, за да вдъхнови участниците със своя кулинарен опит, докато е на официално посещение в страната заедно с принц Хари

Илон Мъск, собственикът на X, изглежда публикува в TikTok

Потвърден акаунт с потребителско име @elonmusk се появи и в Instagram, докато милиардерът се подготвя да изведе ракетната си компания SpaceX на борсата

Алек Болдуин след трагедията „Rust“: Припадах, не можех да ходя, искам да се пенсионирам

Няма друг актьор с кариера като тази на Алек Болдуин, той е участвал в големи блокбастъри и признати независими филми. Последните години на Болдуин са като неприятно влакче на ужасите, както е показано в новия документален филм на номинираната за „Оскар“ Рори Кенеди „The Trial of Alec Baldwin“

Разстреляха футболен съдия по време на мач в Еквадор

Въоръжени мъже прекъснаха мач в провинция Ел Оро, откривайки огън по 48-годишния Хавиер Ортега. Докато полицията издирва нападателите, разследващите подозират, че реферът е бил предварително набелязана мишена

Тръмп влезе в историята с най-абсурдните политически оправдания - ето кой още е в списъка

От Борис Джонсън до Руди Джулиани - водещи политици през годините са предлагали изключително изобретателни обяснения за предполагаемо неправомерно поведение

Принц Хари с признание: „Трябваше да се пречистя от миналото“

Херцогът на Съсекс обясни по време на събитие в Австралия, че е искал да бъде „най-добрата версия“ на себе си за децата си Арчи и Лилибет и че това да бъдеш баща е най-важната роля, която един мъж може да има

Неостаряващата Кейти Холмс заблестя в Ню Йорк с нова визия

Кейти Холмс и Джошуа Джаксън се събраха в Ню Йорк преди общия си филмов проект „Щастливи часове“. 47-годишната актриса впечатли със сияйна визия и сподели тайните си за естествена красота

Осмокласник уби 4 и рани 20 души в училище в Турция

Въоръжено нападение е извършено в училище в турския град Кахраманмараш

Джейми Дорнан е Арагорн в епичното продължение на „Властелинът на пръстените“

Джейми Дорнан официално поема ролята на Арагорн в новия филм „Ловът на Голъм“, режисиран от Анди Съркис. В лентата, чиято премиера е през 2027 г., се завръщат още Иън Маккелън и Илайджа Ууд, а Кейт Уинслет е сред новите попълнения в Средната земя

