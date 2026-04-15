Най-богатият човек в Австралия трябва да раздели богатството си

Н ай-богатият човек в Австралия, Джина Райнхарт, трябва да се раздели с част от богатството си, реши съдът в контекста на шумен съдебен спор за нейната минна империя.

Райнхарт, чието състояние се оценява на 38 милиарда австралийски долара (27 милиарда щатски долара), наследява предприятията за добив на желязна руда на баща си през 1992 г., преди да развие мини в богатия на минерали регион Пилбара в Западна Австралия.

Две от децата ѝ и наследниците на бизнес партньорите на покойния ѝ баща твърдяха, че имат право на значителен дял от роялти таксите (авторските и лицензионни възнаграждения) и правата за добив.

В сряда, повече от 13 години след началото на правната битка, съдия от Върховния съд постанови, че Райнхарт трябва да изплати минали и бъдещи роялти такси на конкурентните наследници, но правата за добив остават нейна собственост.

Правната битка се съсредоточава около „Хоуп Даунс“ (Hope Downs) – един от най-големите и печеливши проекти за желязна руда в Австралия.

Пред съда бе съобщено, че бащата на Райнхарт – Ланг Ханкок – и неговият бизнес партньор Питър Райт, считани за пионери в добива на желязна руда в Западна Австралия, са сключили споразумение за управление на съвместните им интереси чрез компания, наречена Hanwright.

По време на 51-дневния процес през 2023 г. децата на Райт твърдяха, че Райнхарт е нарушила това споразумение и им дължи права за добив и роялти такси, произтичащи от „Хоуп Даунс“.

Обектът се управлява съвместно от глобалния минен гигант Rio Tinto и Hancock Prospecting, като миналата година е внесъл 832 милиона австралийски долара в касите на компанията на Райнхарт.

Rio Tinto плаща 2,5% роялти такси на Hancock Prospecting, като съдия Дженифър Смит постанови, че половината от тях принадлежат на семейство Райт.

„Wright Prospecting спечели половината от делото си и загуби другата половина, а Hancock Prospecting... също спечели и загуби по половина“, заяви Смит.

Съдебното дело включваше и две от децата на Райнхарт – Бианка Райнхарт и Джон Ханкок, които твърдяха, че майка им е прехвърлила доходоносни права за добив от семеен тръст към част от бизнеса, до която те нямат достъп.

After 18 years, a judgment is imminent in the court row that has pitted Gina Rinehart against the descendants of her father’s business partner. https://t.co/Niw8esyb7x — Financial Review (@FinancialReview) April 11, 2026

Двамата заявиха, че техният дядо е имал намерение да сподели богатството от мините в „Хоуп Даунс“ с тях, но Райнхарт умишлено им е отказала достъп до състоянието.

Адвокатите на Райнхарт твърдяха, че тя е извадила правата за добив от семейния тръст, след като се усъмнила в бизнес сделките на баща си, но децата ѝ твърдят, че го е направила, за да скрие парите от втората му съпруга и бивша икономка Роуз Портиъс.

Въпреки че претенциите на децата на Райнхарт върху правата бяха отхвърлени, друг иск за роялти такси от „Хоуп Даунс“, подаден от семейството на покойния инженер Дон Роудс, бе частично уважен.

Изпълнителният директор на Hancock Prospecting Джей Нюби приветства решението на съда, заявявайки, че то потвърждава собствеността на компанията върху „Хоуп Даунс“ и „категорично отхвърля“ претенциите на семейство Райт и двете деца на Райнхарт.

Говорител на Wright Prospecting също приветства решението, заявявайки, че компанията е „доволна най-накрая да получи резултат в своя полза“.

Райнхарт е един от най-големите частни дарители в Австралия за спорт, благотворителни организации и консервативни политически партии.