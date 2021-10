Мощна буря удари Италия, има жертви

М ощна циклонна буря помете днес южния италиански остров Сицилия и причини повсеместни наводнения в района на град Катания, предаде "Ройтерс".

Според служители от спасителните служби стихията е превърнала площади в езера и е причинила смъртта на най-малко двама души.

