Тежки наводнения в Гърция, човек почина

П роливните дъждове и наводненията в Гърция взеха една жертва, след като 69-годишен мъж, който беше в неизвестност на остров Евбея, беше открит мъртъв, съобщи "Прото тема".

Пастирът изчезна вчера, след като преди това поиска помощ от властите заради лошото време.

Първоначално бяха открити части от автомобила му, който очевидно е бил повлечен от дъждовните води.

Според информация на "Прото тема" тялото на мъжа е било открито от хеликоптер на противопожарната служба далеч от останките на автомобила, информира БТА.

Поройни дъждове наводниха улиците в гръцката столица Атина и северния пристанищен град Солун, а противопожарната служба получи десетки обаждания от хора, търсещи помощ, съобщи в четвъртък в. "Катимерини".

В атинското предградие Неа Филаделфия ученици се измъкнаха от наводнената си класна стая, като направиха мост от чиновете си.

Наводненията предизвикаха проблеми с трафика по улиците и прекъснаха движението на една от метро линиите, а в редица части на Атина имаше и прекъсвания на електроснабдяването.

Flash floods in Greece left many parts of Athens and its surrounding region underwater, with the fire brigade racing to help people trapped by the weather: https://t.co/0rLP07mUwl pic.twitter.com/eH9Y3Cn0ok