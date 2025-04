Мелони: Мисля, че трябва да сближим отново САЩ и ЕС

Н еобходимо е да укрепим Атлантическия съюз не само във военен план, справедливо е Европа да допринася по един значим начин за собствената си сигурност. И мисля, че трябва да сближим отново САЩ и ЕС защото междувременно други сили излизат напред, за да доминират в международния баланс. Мисля, че ако подобно нещо се случи, това не би устроило нито Европа, нито САЩ. Това заяви италианският премиер Джорджа Мелони в интервю за „Кориере дела сера“.

В него тя подчертава, че няма съмнение, че личните отношения между нея и президента на САЩ Доналд Тръмп са много добри. „Ние сме двама лидери, които се уважават и се разбират, дори когато не сме напълно съгласни по даден въпрос. Мисля, че призванието на Италия е да работи, за да сближи възможно най-много двата бряга на Атлантическия океан, за да укрепи Запада. Когато казвам Запад, имам предвид Запада като цивилизация, а не само като обикновено географско понятие или като съвкупност от интереси“, заяви Мелони.

Тя добави, че постигането на подобно сближаване няма да е лесно, тъй като има различни гледни точки по някои въпроси. Но тя добави, че биха могли да се направят стъпки напред и изрази убеждение, че е възможно и необходимо да има точка, в която двете страни да се срещнат.

Interesting public opinion survey which questions the political wisdom of Meloni's cosiness with the Trump administration!

Whoever shows his/her affinity with Trumpian thinking in Canada and Western-Europa risks burning his/her political credentials.https://t.co/fcJzOQVo02