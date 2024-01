Малки прасета, големи усмивки: Модерни японски кафенета привличат клиенти (СНИМКИ)

П ървоначално имаше кафенета, в които се допускаха домашни любимци. След това се появиха котешките кафенета, където латето остана на второ място след общуването с котките. Най-новата мания в Япония: кафенета с прасенца, предаде Асошиейтед прес.

"Беше прекрасно. Много релаксиращо и приятно", казва Брад Лумис, софтуерен инженер от Пулман, Вашингтон, след като посещава токийското кафене Mipig с 21-годишната си дъщеря Пейдж.

В една от последните сутрини те бяха сред десетките клиенти, които си правеха селфита и се усмихваха. Прасетата от миниатюрна порода се разхождаха из помещението и търсеха уютен скут, в който да се гушнат.

Прасетата са изненадващо тихи, въпреки че от време на време грухтят. Те не обичат да са сами, което ги прави чудесни другари. За разлика от стереотипа, те са много чисти и не миришат.

Клиентите плащат 2200 йени (15 долара) за първите 30 минути в компанията на прасетата. Необходима е предварителна резервация.

"Всяко прасе е уникално. Всяко от тях има своя собствена индивидуалност. Може да забележите, че едното е твърдоглаво, а другото е нежно", казва Шихо Китагава, изпълнителен директор в Mipig.

