Япония и нейните кафенета "за галене на животинки"

Т аралеж, коза, прасенце и чаша кафе: да си поръчаш напитка в заведение и да галиш сладки животинки.

В Япония този тип заведения са особено нашумели. Защитниците на животни протестират срещу новата мода.

Едно такова нашумяло кафене "за галене на животинки" е "Mipig". В него стресирани клиенти могат да се отпуснат за половин час в компанията на домашно прасенце и ароматна чаша кафе.

Коридата - изкуство или кърваво мъчение?

Първите трийсет минути престой в кафенето "Mipig" в компанията на сладко животинче струват 6.50 евро. За всеки следващ половин час клиентите заплащат около четири евро.

Задължително е да се поръча поне една напитка, като цените започват от 4,90 евро. Освен това домашните прасенца могат да бъдат закупени. Те са доставени от Великобритания и струват по 2400 евро, разказва "Дойче веле".

Today, cat and puppy cafes proliferate in Japan, and now there are also places where you can have quality time with ferrets, hedgehogs, owls, ferrets, rabbits, parrots, goats or reptiles.



But the rise of pet cafes comes with questions of animal welfare.https://t.co/5XlmhFugMp