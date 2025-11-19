Германия получава първия си танк "Леопард" от ново поколение

Г ерманските въоръжени сили ще получат първия си танк ново поколение, като производителят Ка Ен Де Ес (KNDS) ще представи днес в Мюнхен новата си разработка „Леопард“ 2А8, предаде ДПА.

„Първите танкове ще бъдат доставени през 2027 г., като се цели всичките поръчани 123 танка да бъдат доставени на войските до 2030 г“, заяви говорителят на Федералната служба на Бундесвера за оборудването.

„Леопард“ 2А8 е първият новопостроен основен боен танк за Бундесвера от 1992 г. насам. Всички предишни версии са модернизирани варианти на „Леопард“ 2А4.

❗️Next week, 🇺🇦Ukraine will receive the first 🇩🇪Skyranger 35 anti-aircraft self-propelled system mounted on a Leopard 1 chassis — German Aid to Ukraine. pic.twitter.com/XdhHb4A6ll — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) November 18, 2025

Военен експерт описа новата бойна машина като „най-добрият „Леопард“ 2, сглобяван някога“, като отбеляза, че той може да се справи с всички заплахи на съвременното бойно поле и е напълно цифровизиран. Танкът има засилена защита в горната си част, както и произведена от израелската компания „Рафаел“ активна система за защита, която прехваща насочващите се към машината вражески снаряди и ракети, преди да ударят бронята.

Очаква се Бундесверът да получи първите образци за изпитания през следващата година, след което ще бъдат оборудвани първите батальони – като се започне с германските части от мисията на НАТО в Литва, разположени там, за да защитават източния фланг на алианса.

Германия е поръчала 123 „Леопард“ 2А8, включително 18, които да заменят по-старите „Леопард“ 2А6, прехвърлени на Украйна. Общата цена на новите танкове се очаква да достигне 3,4 милиарда евро, финансирани най-вече от специален военен фонд.

Играта загрубява: Танковете на Германия поемат към Украйна

Още няколко държави също са поръчали „Леопард“ 2А8, включително Хърватия, Литва, Нидерландия, Норвегия, Чехия и Швеция.

Същевременно, според документи, до които ДПА е получила достъп, Бундесверът може да получи разрешение да подпомага вътрешните служби за сигурност при защитата от нахлувания на дронове, съгласно проектозакон, който се очаква да бъде обсъден днес от правителството. Планираната реформа на Закона за въздушна сигурност има за цел да осигури правна сигурност за такава военна подкрепа, като същевременно рационализира координацията между въоръжените сили и органите за сигурност. Реформата би позволила и на федералната полиция да иска техническа помощ от военните, включително ограничено използване на военно оборудване при определени условия.

ДПА отбелязва, че повечето мерки са насочени към заплахите, които правителството свързва с Русия, но са насочени и към радикални активисти, които нарушават въздушния трафик.