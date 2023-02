Германия: Батальоните с танкове "Леопард 2" за Украйна би трябвало скоро да бъдат сформирани

Г ермания очаква скоро да има достатъчно ангажименти от страна на други държави от ЕС, за да може да изпрати в Украйна обещания контингент от танкове "Леопард 2" (Leopard 2), предаде Ройтерс, като се позова на говорител на германското правителство.

The Leopard 2 tank from Canada has already been delivered to Poland.https://t.co/ExeVcE0nhy