Курсист се провали 128 пъти на изпит за шофьорска книжка, ето колко му струва

В зимането на шофьорка книжка е дълъг и труден процес и за мнозина е първата голяма отговорност в съзнателния им живот. За някои обаче тази процедура е по-дълга от други. Данни, публикувани днес от AA Driving School, показват, че един курсист е похарчил 2944 паунда (6 535,47 лв.), за да се яви 128 пъти на теоретичен изпит, без да го издържи, предаде Sky News.

Друг е успял да мине изпита чак на 75-ия опит, което му е струвало общо над 1700 паунда (3 773,88 лв.).

Всеки опит за теоретичен изпит – който трябва да бъде издържан, преди да може да се запише практически във Великобритания – струва 23 паунда (51 лв.).

Няма ограничение колко пъти може курсист да се яви на изпит.

Learner driver fails theory test for 128th time https://t.co/89LQLDWE1e pic.twitter.com/PAXMSwpYmj — The Independent (@Independent) November 11, 2025

Той проверява знанията и разбирането на пътните правила и безопасните практики на шофиране и способността да се оценява опасността чрез видеоклипове за възприемане на риск.

За тези, които го издържат, практическият изпит представлява допълнително препятствие.

Миналата година рекордният брой опити преди успешно полагане в страната е бил 21. Това би струвало между 1302 паунда (2 890 лв.) и 1575 паунда (3 496 лв.), в зависимост от това кога човекът е провеждал изпитите.

Двама души са се явявали на практическия изпит 37 пъти, без да го издържат.

Данните са получени след искане по Закона за свобода на информацията към Агенцията за стандарти за шофьори и превозни средства (DVSA).

Според агенцията процентът на успешно издържани теоретичен и практически изпит през финансовата 2024/25 година е съответно 44,9% и 48,7%.

Ема Буш, управляващ директор на AA Driving School, заяви, че подготовката е „ключът към успеха“ на теоретичния изпит.

Тя добави: „Лесно е да се подцени нивото на знания, необходимо за издържане на теоретичния изпит.“

По-рано тази година времето за чакане за шофьорски изпит във Великобритания достигна рекордно високо ниво.

Инструктори по шофиране споделиха пред Sky News, че е станало почти невъзможно да се запише изпит на правителствения уебсайт поради ботове в системата.

Частни лица и компании използват ботове, за да резервират масово часове за шофьорски изпити и след това да ги препродават с печалба. Макар че това не е незаконно, то нарушава условията за ползване на DVSA.

Според последните данни агенцията е затворила над 800 бизнес акаунта за злоупотреба с услугата за резервации през последните две години.