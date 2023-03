Кремъл: Руските цели в Украйна може да се постигнат само с военна сила

П озицията на Киев означава, че руските цели в Украйна може да бъдат постигнати само с военна сила, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от държавни медии, предаде Ройтерс.

"Трябва да постигнем нашите целите и в момента това е възможно само по военен път, заради настоящата позиция на режима на Киев", каза Песков.

