Испанската кралица София е откарана по спешност в болница

И спанската кралица София е откарана по спешност в болница в Мадрид - а синът й крал Фелипе публикува актуална информация за нейното здраве.

85-годишната кралска особа беше приета в международната клиника Ruber в Мадрид за лечение на инфекция на пикочните пътища в сряда, съобщава Daily Mail.

Нейният син крал Фелипе, 56-годишен, по-късно беше заснет да маха от пътническата седалка на своя Lexus, след като я посети в болницата в сряда следобед - и също присъстваше до леглото й във вторник вечерта, според испанския вестник El Mundo.

Queen Sofia of Spain, 85, is rushed to hospital: King Felipe shares update on his mother's health after visiting her bedside https://t.co/FzVeJbJNcZ pic.twitter.com/K5fckoPwdn