Самолет кацна аварийно заради мишка на борда

А варийно кацане се наложи да направи самолет, на борда на който бе открита жива мишка.

Инцидентът е станал по време на полет от Осло до Малага на самолет на Scandinavian Airlines

Мишката изскочила пред един от пасажерите и се скрила на неизвестно място, което принудило екипажа да предприеме аварийно кацане в Копенхаген.

Пътникът Ярле Боррестад забелязал мишката в кутия с храна по време на полета.

