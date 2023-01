Китай под лед: Температура от -53 градуса измериха в китайски град

Р екордно ниска температура от -53 градуса по Целзий бе измерена в най-северния китайски град, предаде ДПА, като се позова на агенция Синхуа.

The minimum temperature in Mohe, China's northernmost city, fell to minus 53 degrees Celsius Sunday, marking the lowest temperature ever recorded, according to the local weather bureau.(via People's Daily) pic.twitter.com/gHXmlqPX2B