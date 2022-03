Киев: Украинско-руските преговори ще бъдат възобновени утре

Ч етвъртият кръг от преговорите между Украйна и Русия ще се проведе утре, след "техническа пауза" днес, съобщи преговарящ от страна на Киев, предаде Франс прес.

Правим техническа пауза в преговорите до утре, за да може да бъде свършена "допълнителна работа на работни подгрупи и да бъдат изяснени определени термини", написа в Туитър Михайло Подоляк – украински преговарящ и съветник на украинския президент Володимир Зеленски.

A technical pause has been taken in the negotiations until tomorrow. For additional work in the working subgroups and clarification of individual definitions. Negotiations continue...