Третият кръг руско-украински преговори в Беларус приключи

Т ретият кръг руско-украински преговори в Беларус приключи, обяви руското посолство в Беларус, предаде БТА.

Путин призова ЕС да накара Киев да зачита хуманитарното право

"Достигнахме известни положителни резултати във връзка с хуманитарните коридори", заяви в Туитър членът на украинската делегация Михайло Подоляк, който е съветник на президента Володимир Зеленски.

"Въпреки това не бе постигнато споразумение, което да подобри цялостната ситуация в Украйна", поясни Подоляк.

Украйна отхвърли хуманитарните коридори на Русия

"Двете страни ще продължат преговорите за прекратяване на огъня", изтъкна украинският представител.

Ръководителят на руската делегация Владимир Медински заяви, че е твърде рано да се говори за нещо положително.

"Очакванията на руската страна за преговорите с Украйна не се оправдаха", поясни Медински.

Той подчерта, че Русия е повдигнала въпроса за спешното откриване на хуманитарни коридори. Украинската страна е уверила, че утре ще бъдат създадени такива.

"Надяваме се, че следващия път ще можем да отбележим по-сериозен напредък", каза Медински.

The third round of negotiations has ended. There are small positive subductions in improving the logistics of humanitarian corridors... Intensive consultations have continued on the basic political block of the regulations, along with a ceasefire and security guarantees. pic.twitter.com/s4kEwTNRhI