Карлос Гон избяга в Ливан, Интерпол го издирва

Б ившият председател на борда на директорите на Рено-Нисан Карлос Гон, който от два дни е в Ливан, е издирван с червена бюлетина на Интерпол.

Съдебната система на Ливан е получила червена бюлетина на Интерпол за ареста на беглеца автомагнат Карлос Гон, съобщи АФП. Интерпол, който е със седалище във френския град Лион, е международна организация, която работи в световно полицейско сътрудничество. Червената бюлетина на Интерпол е искане към полициите по целия свят за временно задържане на лице до екстрадиция или подобни правни действия. Това не е заповед за арест. Ливан и Япония нямат споразумение за екстрадиция, според което Гон - който притежава ливански, френски и бразилски гражданства, може да бъде върнат обратно в Токио.

Гон бе под домашен арест в Япония, където трябва да бъде съден през 2020 г. Той избяга при мистериозни обстоятелства и пристигна в Бейрут в понеделник.

Самият Гон потвърди в кратко съобщение, разпространено чрез негови представители, че е напуснал Япония и е в Ливан. Той заяви, че "не е избягал от правосъдието, а от несправедливост и политическо преследване", че "повече няма да бъде заложник" на "пристрастна японска правосъдна система, където вината е презумпция" и че "най-сетне ще може да комуникира свободно с медиите" и с нетърпение очаква "това да започне още тази седмица".

