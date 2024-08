Лондон провежда извънредна среща "Кобра" след уикенда на насилие

Т ози понеделник на "Даунинг стрийт" се организира среща за спешни мерки, след като повече от 150 души бяха арестувани в резултат на насилствени безредици в британски градове през уикенда, предаде ВВС.

Това се случва, след като Киър Стармър осъди нападението срещу хотел, в който са настанени търсещи убежище лица в Ротерхам, и обеща, че участвалите в безредиците ще бъдат изправени пред "цялата сила на закона".

(Видеото е архивно: Нови сблъсъци във Великобритания след убийството на три деца)

В неделя полицията реагира на сцени на насилие и антиимиграционни протести в Ротерхам, Мидълзбро, Болтън и други части на Обединеното кралство.

Срещата на Кобрата се провежда след шестия ден на ескалиращо насилие след фаталното намушкване с нож на три млади момичета в Саутпорт от имигрант миналата седмица.

Срещите "Кобра", както често ги наричат, са наречени по името на зала А за брифинги на кабинета в Уайтхол.

If your idea of being an English 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 patriot is burning down a Holiday Inn or looting a Greggs you’ve seriously got some problems. #UKRiots https://t.co/YKBiykfOsm

Това е комитет за реагиране при извънредни ситуации, в който участват министри, държавни служители, полицаи, служители на разузнаването и други лица, отговарящи за това, което разглежда комитета.

Заседанието на комитета за извънредни ситуации днес има за цел да предостави на правителството актуална информация за насилието през уикенда и реакцията през следващите дни. В него ще участват съответните министри и представители на полицията.

Източници предполагат, че това трябва да се разглежда в контекста на вече проведените срещи, като например тази между министър-председателя и полицейските началници миналия четвъртък и срещата на висшите министри в събота.

По време на телевизионното обръщение на министър-председателя в неделя той предупреди участващите, че ще "съжаляват" за участието си.

"Хората в тази страна имат право да бъдат в безопасност, но въпреки това станахме свидетели на нападения срещу мюсюлмански общности, нападения срещу джамии", каза министър-председателят.

"Много хора имат притеснения и възгледи за престъпността, за Националната здравна служба, за имиграцията, но те не взимат тухли и не ги хвърлят по полицията, не се опитват да запалят хотел, за който се знае, че в него има хора, и не ограбват магазини", казва пред Би Би Си Ивет Купър, британският държавен секретар за вътрешното министерство.

"Нацистки поздрави на улицата, нападения срещу полицията, безсмислено насилие наред с расистка реторика, така че не, няма да се поколебая да го нарека това, което е: крайно десен бандитизъм."

В изявление Министерството на вътрешните работи предложи на джамиите по-голяма защита като част от нов процес, в рамките на който, според него, може да се поиска "бързо разполагане на охрана", за да се позволи възможно най-бързото връщане към богослужението.

В Ротерхам най-малко десет полицаи бяха ранени, като един от тях остана в безсъзнание, след като демонстранти срещу имиграцията хвърляха дървени дъски по служителите и ги пръскаха с пожарогасители, съобщи полицията на Южен Йоркшир.

Някои от членовете на групата разбиха прозорци, за да влязат в хотел Holiday Inn Express, а голям контейнер за смет е запален.

Служителят, който е изпаднал в безсъзнание, е получил травма на главата, съобщиха от полицията и добавиха, че поне двама други имат съмнения за счупени кости.

Служителите и жителите на хотела, някои от които са търсещи убежище, са били "ужасени", но не се съобщава за наранявания, заяви полицията.

Министърът на вътрешните работи Ивет Купър нарече сцените "крайно ужасяващи" и заяви, че полицията има подкрепата на правителството да предприеме "най-строгите действия".

Във втори хотел в Тамуърт, Стафордшър, полицаите заявиха, че в неделя вечерта е трябвало да се справят с "насилствени действия на бандитизъм".

Civil war has broken out in England



3 children were brutally murdered by a migrant and the police did nothing, so half the country has erupted into mass riots.

The migrants are also throwing acid and hitting people with hammers in counter protest.

The police are overwhelmed pic.twitter.com/rsTw9KckQT