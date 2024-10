Истински ли са извънземните мумии от Перу - една стъпка по-близо сме да разберем

В Перу, насред древните пясъци на Наска, се разкриха артефакти, която предизвикаха световен интерес и ожесточени научни спорове. Местни гробокопачи откриха „извънземни мумии“ с три пръста и странни метални структури в костите, които представиха пред мексиканския конгрес.

(Видеото е архивно)

Докато учените се опитват да установят истинския произход на екземплярите, въпросът остава:

Наистина ли тези мумии са дошли от извънземна цивилизация, или старателно изработени артефакти, предназначени да провокират въображението?

Малките мумии са наричани „Nazca Tridactyls” по името на перуанския регион, откъдето се предполага, че са били открити. Според съобщения, медицински екип е открил метал в дланта на един екземпляр, а кратко видео документира как лекар изважда предполагаемия „извънземен имплант“ от ръката на мумифицирано същество с три пръста.

I have strong reservations about the alleged alien mummies from Peru presented by Jaime Maussan during the Mexico UFO hearings. Maussan has been duped in the past by fake cryptids that turned out to be composites of animal parts. I fear this spectacle will detract from the… pic.twitter.com/geFKn0clTY