И трите моста към Северодонецк са разрушени

В сички мостове към украинския град Северодонецк са разрушени. Toва съобщи губернаторът на Луганска област Сергий Гайдай и добави, че близо 70% от града са под руски контрол.

Песков: Ключова цел на Русия е да защити ДНР и ЛНР

"Това сериозно ограничава възможностите за евакуация на хората, които се опитват да избягат от града", посочи още той, цитиран от CNN.

Fires still burning at a stationary warehouse & a nearby water bottling facility in Donetsk after Ukrainian bombings. Ukraine pounded all over Donetsk today, including a market, killing three civilians, one of which a child. pic.twitter.com/VW8FU529Ek