Песков: Ключова цел на Русия е да защити ДНР и ЛНР

О сновната цел на Русия във военната ѝ операция в Украйна е да защити самопровъзгласилите се Донецка и Луганска народни републики, съобщи говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от агенция РИА Новости и Ройтерс.

Чеченските войни и конфликтът в Украйна – уроците на историята

"Като цяло защитата на републиките е основната цел на специалната военна операция", каза Песков.

Kremlin pledges support after Donbas separatist leader calls for more Russian forces https://t.co/mLHN2K7bVt pic.twitter.com/2sbDbL1lWw