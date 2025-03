H&M ще използва АI клонинги на модели в реклами и социални мрежи

М одният търговец на дребно H&M възнамерява да използва изкуствен интелект (AI) за създаване на цифрови „близнаци“ на 30 свои модели, предаде ВВС. Компанията заявява, че ще използва тези дигитални двойници в някои публикации в социалните медии и маркетингови кампании вместо хора, при условие че получи разрешение от самите модели.

„Ние сме любопитни да проучим как можем да представим нашата мода по нови, творчески начини и да се възползваме от предимствата на новите технологии, като същевременно останем верни на ангажимента си към личния стил“, каза главният творчески директор на H&M, Йорген Андерсон, в изявление.

Въпреки че H&M подчертава, че няма да променя своя „ориентиран към човека подход“, някои изразяват опасения, че този ход може да има сериозни последици за модели, фотографи и гримьори. Американската инфлуенсърка Морган Ридъл определи решението на компанията като „срамно“ в публикация в своите Instagram истории. „RIP на всички останали работни места на снимачни площадки, които това ще отнеме“, написа тя.

