Гърция: Разследват връзка между самоубийство на дете и TikTok предизвикателство

Г ръцката полиция разследва връзка между самоубийство на 14-годишно момче и предизвикателство в социалната мрежа TikTok, съобщава гръцката телевизия „Скай“.

Според информацията момчето е починало от задушаване в петък в дома си в Атина, след като се е обесило. Тялото му е открито от родителите му, които са викнали Бърза помощ, откъдето са констатирали смъртта му.

1. TikTok is being sued after a 10-year-old girl in the US died after allegedly participating in the 'blackout challenge', where people choke themselves until they pass out.



Nylah Anderson's family say the dare "was thrust in front" of her on her 'for you' page by TikTok. pic.twitter.com/j44i3vtSMN