Две силни земетресения разтърсиха Гърция

З еметресение с предварителен магнитуд 5,4 разлюля снощи източния гръцки остров Родос, последвано от трус днес сутринта със сила 4,6, информира Асошиейтед прес.

