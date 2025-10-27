Свят

Детектив почина след процедура за бразилско повдигане на дупето

Детектив Алиша Стоун е била приета по спешност в болница, след като е открита в безсъзнание в хотелската си стая

27 октомври 2025, 14:58
Детектив почина след процедура за бразилско повдигане на дупето
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/Getty Images

Т рагична загуба сполетя семейство от Ню Йорк след смъртта на детектив от нюйоркската полиция и любяща майка на три деца, която почина в Колумбия само седмица след процедура за бразилско повдигане на дупето и липосукция. Съпругът ѝ, съкрушен от мъка, настоява за разследване на внезапната ѝ смърт, съобщават източници и медийни доклади, цитирани от New York Post.

Детектив Алиша Стоун, на 40 години, е била приета по спешност в болница „Фундасион Вале дел Лили“ в град Кали, след като е открита в безсъзнание в хотелската си стая около 6:30 ч. сутринта в четвъртък, според източници от правоохранителните органи. Стоун е била обявена за мъртва малко повече от час по-късно, потвърждават източниците.

Причината за смъртта ѝ е записана като „неуточнена сърдечна недостатъчност“, допълват източниците. Според тях Стоун е била подложена на липосукция и трансфер на мазнини в седалищната област на 16 октомври, само седмица преди фаталния инцидент. След операцията тя е приемала антикоагуланти и обезболяващи като част от следоперативния си режим и е била преместена в хотел за възстановяване, уточняват източниците.

Съпругът ѝ, Майкъл Стоун, сподели пред „Дейли Нюз“, че ще поиска аутопсия и разследване, за да се установи причината за внезапната смърт на съпругата му.

„Лекарят, който ми се обади от Колумбия, просто ми каза, че жена ми е починала“, споделя Майкъл пред изданието.

„Нямаше никаква информация, когато я попитах... Нещо просто не се връзва“, добави той. „Да ти се обадят и да ти кажат, че жена ти е починала, е шокиращо и изключително болезнено“, продължи Майкъл.

„Нямам фактите, а точно това ми трябва – фактите за случилото се.“

Майкъл си спомня, че съпругата му е била „напълно добре“ преди процедурата и дори в деня преди смъртта си е казала на близките си, че се чувства отлично. Благотворителна кампания, организирана за семейството на Стоун, я описва като „обичаща майка на три деца и всеотдаен държавен служител, посветила кариерата си на защитата и службата за другите“.

„Добротата, смелостта и състраданието на Алиша докосваха всеки, когото срещнеше, независимо дали в униформа, или извън нея. Неочакваната ѝ кончина остави огромна празнина в живота на семейството, приятелите и колегите ѝ“, се казва в описанието на кампанията за набиране на средства.

Процедурата за трансфер на глутеални мазнини, известна като бразилско повдигане на дупето (BBL), включва прехвърляне на мазнини от други части на тялото, за да се увеличи обемът на седалището, обяснява Американското дружество на пластичните хирурзи.

Експерти предупреждават, че при интрамускулно инжектиране на мазнини могат да възникнат редки, но сериозни усложнения, като мастна емболия, която може да доведе до смърт.

След смъртта на Стоун властите са се свързали с колумбийската национална полиция, Държавния департамент на САЩ и служител на консулските служби, съобщава „Дейли Нюз“. Съпругът ѝ твърди, че детектив от нюйоркската полиция е изпратен в Колумбия, за да разследва обстоятелствата около смъртта ѝ.

Смърт на детектив Алиша Стоун Бразилско повдигане на дупето Липосукция Колумбия Усложнения от операция
Последвайте ни
Ето какво ще бъде времето през ноември

Ето какво ще бъде времето през ноември

"Приятелката" на Тръмп, която съсипва животи

Убиецът в Ямболско счупил прозорец и застрелял човек

Убиецът в Ямболско счупил прозорец и застрелял човек

Бьорн Андресен, известен като

Бьорн Андресен, известен като "най-красивото момче в света", почина на 70 години

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Депутатите декларираха колите си, живи да ги оревеш

Депутатите декларираха колите си, живи да ги оревеш

carmarket.bg
Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско
Ексклузивно

Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско

Преди 19 часа
Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот
Ексклузивно

Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот

Преди 18 часа
Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици
Ексклузивно

Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици

Преди 19 часа
Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали
Ексклузивно

Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали

Преди 20 часа

Виц на деня

Ако животът ти се усмихва прекалено често – вероятно нещо крои
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Странните неща, които могат да се случат с мъжете по време на секс

Странните неща, които могат да се случат с мъжете по време на секс

Любопитно Преди 37 минути

Човешката сексуалност наистина е сложно преживяване и то такова, което ни засяга и се влияе както от физически, така и от емоционални фактори

<p>След година тайна връзка Хю Джакман и Сътън Фостър се появиха за първи път заедно</p>

Хю Джакман и Сътън Фостър дебютираха като двойка на червения килим

Любопитно Преди 1 час

След година на тайна връзка, актьорите дебютираха публично на премиерата на „Song Sung Blue“ в Лос Анджелис, демонстрирайки любовта си пред камерите

Сидни Суини блести с нова руса прическа на червения килим (СНИМКИ)

Сидни Суини блести с нова руса прическа на червения килим (СНИМКИ)

Любопитно Преди 1 час

28-годишната актриса напълно преобрази косата си, като я скъси значително и смени цвета ѝ.

Литва обмисля активиране на Член 4 на НАТО заради балоните от Беларус

Литва обмисля активиране на Член 4 на НАТО заради балоните от Беларус

Свят Преди 1 час

Според Литва балоните са изпращани от трафиканти, които внасят по този начин незаконно цигари

<p>Григор Димитров с най-лошо класиране от 2019 година</p>

От 2019-а насам: Григор Димитров с най-ниско класиране в световната ранглиста

Любопитно Преди 1 час

През юли той скъса частично гръден мускул в мача си с Яник Синер на Уимбълдън

25-годишен брак приключи заради парче торта

25-годишен брак приключи заради парче торта

Любопитно Преди 1 час

Десет дни за мир? Зеленски обяви нова стратегия за спиране на огъня

Десет дни за мир? Зеленски обяви нова стратегия за спиране на огъня

Свят Преди 1 час

Това се случва след предложението на американския президент Доналд Тръмп за замразяване на конфликта по настоящите фронтови линии.

<p>Кога е време да кажете &bdquo;стоп&ldquo; на алкохола</p>

Кога е време да се откажем от алкохола според лекарите

Любопитно Преди 2 часа

С напредване на възрастта дори малки количества алкохол могат да повишат риска от падания, когнитивни проблеми и опасни взаимодействия с лекарства

<p>Отиде си проф. Ангел Велчев</p>

Отиде си проф. Ангел Велчев, пионер в ландшафтознанието

България Преди 2 часа

Опелото ще се състои на 30 октомври 2025 г.

<p>Новото хоби на Кейт Мидълтън, което&nbsp;ѝ помага да намери спокойствие</p>

Новото хоби на принцеса Кейт: Как медитацията ѝ помага да намери спокойствие

Любопитно Преди 2 часа

Медитацията е само един от начините, по които тя обича да прекарва свободното си време

Най-възрастният действащ световен лидер - Пол Бия, който е на 92 години

Невероятно, но факт: Камерун преизбира 92-годишния президент за осми път

Свят Преди 2 часа

След 43 години на власт, 92-годишният лидер на Камерун започва осми мандат, който може да го задържи почти до столетие

<p>Скандален случай: Мъж преби съпругата си с кабел</p>

Мъж от Драганово преби съпругата си с кабел, задържаха го

България Преди 2 часа

След намесата на полицията жената е била откарана за преглед в Спешна помощ

<p>Никога не дръжте тези храни във вратата на хладилника</p>

Експерти предупреждават: Никога не дръжте тези храни във вратата на хладилника

Свят Преди 2 часа

„Всеки път, когато отворите хладилника, топъл въздух нахлува вътре, а рафтовете на вратата са първото място, което той достига"

Естонският външен министър на посещение в Киев

Естонският външен министър на посещение в Киев

Свят Преди 2 часа

Цахкна съобщи за визитата си с публикация в социалната мрежа "Екс"

Астролози предвиждат: Щастие и обрати за зодиите през ноември

Астролози предвиждат: Щастие и обрати за зодиите през ноември

Любопитно Преди 2 часа

Този месец често ни напомня да бъдем благодарни за всичко, което имаме, и да бъдем по-състрадателни към другите

Джордж Клуни се пошегува, че е „горд“ с крадците от Лувъра

Джордж Клуни се пошегува, че е „горд“ с крадците от Лувъра

Любопитно Преди 2 часа

Обирът е извършен само за 7 минути

Всичко от днес

От мрежата

Защо изпражненията на кучето ми са зелени?

dogsandcats.bg

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето през ноември

sinoptik.bg
1

Над 4 хиляди тръноопашати потапници край Бургас

sinoptik.bg

Какво е емоционална интелигентност: Разговор с психотерапевта Елеонора Гачева (ВИДЕО)

Edna.bg

Сломиха я: Нели Фуртадо се оттегля от музикалната сцена заради „боди шейминг“ атаки

Edna.bg

Вили Вуцов: Ако Левски ме покани, ще помисля, оставете сина ми да диша

Gong.bg

Ужасяваща катастрофа в Moto 3 едва не доведе до фатален край (видео)

Gong.bg

Месечна прогноза: Какво ще бъде времето през ноември

Nova.bg

Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София, трима 19-годишни са ранени (СНИМКА)

Nova.bg