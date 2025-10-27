Детектив почина след процедура за бразилско повдигане на дупето

Т рагична загуба сполетя семейство от Ню Йорк след смъртта на детектив от нюйоркската полиция и любяща майка на три деца, която почина в Колумбия само седмица след процедура за бразилско повдигане на дупето и липосукция. Съпругът ѝ, съкрушен от мъка, настоява за разследване на внезапната ѝ смърт, съобщават източници и медийни доклади, цитирани от New York Post.

Детектив Алиша Стоун, на 40 години, е била приета по спешност в болница „Фундасион Вале дел Лили“ в град Кали, след като е открита в безсъзнание в хотелската си стая около 6:30 ч. сутринта в четвъртък, според източници от правоохранителните органи. Стоун е била обявена за мъртва малко повече от час по-късно, потвърждават източниците.

Причината за смъртта ѝ е записана като „неуточнена сърдечна недостатъчност“, допълват източниците. Според тях Стоун е била подложена на липосукция и трансфер на мазнини в седалищната област на 16 октомври, само седмица преди фаталния инцидент. След операцията тя е приемала антикоагуланти и обезболяващи като част от следоперативния си режим и е била преместена в хотел за възстановяване, уточняват източниците.

Съпругът ѝ, Майкъл Стоун, сподели пред „Дейли Нюз“, че ще поиска аутопсия и разследване, за да се установи причината за внезапната смърт на съпругата му.

„Лекарят, който ми се обади от Колумбия, просто ми каза, че жена ми е починала“, споделя Майкъл пред изданието.

„Нямаше никаква информация, когато я попитах... Нещо просто не се връзва“, добави той. „Да ти се обадят и да ти кажат, че жена ти е починала, е шокиращо и изключително болезнено“, продължи Майкъл.

„Нямам фактите, а точно това ми трябва – фактите за случилото се.“

Майкъл си спомня, че съпругата му е била „напълно добре“ преди процедурата и дори в деня преди смъртта си е казала на близките си, че се чувства отлично. Благотворителна кампания, организирана за семейството на Стоун, я описва като „обичаща майка на три деца и всеотдаен държавен служител, посветила кариерата си на защитата и службата за другите“.

„Добротата, смелостта и състраданието на Алиша докосваха всеки, когото срещнеше, независимо дали в униформа, или извън нея. Неочакваната ѝ кончина остави огромна празнина в живота на семейството, приятелите и колегите ѝ“, се казва в описанието на кампанията за набиране на средства.

Процедурата за трансфер на глутеални мазнини, известна като бразилско повдигане на дупето (BBL), включва прехвърляне на мазнини от други части на тялото, за да се увеличи обемът на седалището, обяснява Американското дружество на пластичните хирурзи.

Експерти предупреждават, че при интрамускулно инжектиране на мазнини могат да възникнат редки, но сериозни усложнения, като мастна емболия, която може да доведе до смърт.

След смъртта на Стоун властите са се свързали с колумбийската национална полиция, Държавния департамент на САЩ и служител на консулските служби, съобщава „Дейли Нюз“. Съпругът ѝ твърди, че детектив от нюйоркската полиция е изпратен в Колумбия, за да разследва обстоятелствата около смъртта ѝ.