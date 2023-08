Newsweek: Как Европа тихомълком започна да трупа запаси за Деня на Страшния съд

В рамките на финансиран от Европейския съюз проект, стимулиран от заплахата, която представлява нахлуването на Русия в Украйна, Финландия натрупва запаси за спешни случаи, за да се подготви за потенциална ядрена катастрофа, съобщава Newsweek.

Финландското министерство на вътрешните работи съобщи в сряда, че запасите ще включват защитно оборудване, измервателна апаратура, лекарства и ваксини за извънредни ситуации, свързани с химически, биологични, радиологични или ядрени заплахи (ХБРЯ).

